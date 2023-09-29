【公關王】90年代任職九鐵難忘「鬧鬼」廣告　賴嘉年曾懷疑人生：退休到南極圓夢

▲ 1956年出生，中學讀聖保羅男女中學，於香港大學修讀比較文學。畢業後當過教師，其後輾轉到不同大機構做公共事務相關工作。（圖片：湯致遠攝）

縱然祖父是香港大學中文學院創辦人賴際熙、父親是賴恬昌，可是生於書香世家的第三代賴嘉年（Ross）並無喘息不來，他同樣成為港大比較文學系的畢業生。

然而，他又深知自己的本性，即使曾執教鞭，卻認為讀萬卷書，不如在仕途上實實在在行萬里路，來得更精采。故此這40多年的人生中，他先後擔任過不少大機構的公共事務崗位，退下火綫這幾年，他的心願竟然是──想到南極一遊！

如看Ross的履歷表，服務過的大機構多不勝數，包括九廣鐵路、中華電力、香港期貨交易所、香港科技大學、西九文化區管理局等相關的公共事務職位。他這樣詮釋︰「我是最沒有Planning的人，因為Planning是很不浪漫的事。」

▲ 父親為賴恬昌，是賴際熙之子，其父對教育和文化建樹良多，在中大校外進修部任職近30年。（圖片：被訪者提供）

教師不能媲美的經歷

Ross大學畢業後，曾在東華三院陳兆民中學任教，兩年後校長更給他一份合約及表示︰「人工會加多兩個Point ，簽個名就可以了！」

但他當時大可預料到教師的一生會是怎樣度過：就是大約每年要影一張班照，大概拍了40多張後，看着一屆一屆莘莘學子畢業，直到退休。於是，他不禁撫心自問︰「我是否想要這樣的人生呢？」

思前想後，Ross毅然跳出Comfort Zone，轉職到不同機構、不同界別去工作，希望見盡不同人生，並為自己拓展見識。

他說最長的一份職務，是在九廣鐵路（1986至1995年）擔任公共事務經理，最難忘的則是經歷過的最大型「公關災難」，就是哄動一時的1993年小朋友在森林中玩扮火車爆出「鬧鬼」廣告。

「當時廣告公司表明已收到風，他們競爭對手會做些事來『批評』我們的廣告，竟然真的發生了。當時內部都有兩個看法，第一個方案是謠言止於智者，以靜制動；二是應主動告訴大眾。本來維持第一個方案，怎知後來愈傳愈大，於是決定邀請記者來看看整個拍攝，找導演來解畫。其實當時片中的小朋友，我和其他同事都有親自揀選的。」

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這種經歷，相信當教師應該不會遇到，但此事讓他明白擔當一間機構的發言人，最重要是懂得拿捏如何把管理層的思路和計劃，向公眾交代得清晰。

他坦言本可在九鐵工作至退休，只是自己卻又抱着「識多一個人」的心態，在行家推薦下，膽粗粗轉跑道往期貨交易所（港交所前身）面試。

由於當時他對金融近乎零認識，起初自覺連功課也沒做好便面試。席間，遇到一位董事提問︰「可知道期課和期權有甚麼分別？」他想也不想便回︰「我當然不懂得啦！」

銀行行長為他挾菜

直白的回覆，理應會為這件事劃上句號，豈料一抵家，人事部卻來電通知Ross已獲聘，更查詢他何時可以上班。

「原來我的職位、前一任是位金融專家，但他很多時都只用專業術語跟記者講解，令好多傳媒訪談時其實一知半解，也不好意思問，於是出來報道並非管理層想看到的。於是公司趁他離職，就想找一個像我這種『無知』的新手參與工作。因為若然連我都要從頭學起，那麼自然也知道該怎樣遣詞用字向記者講解吧！」

▲ 因工作關係，可見盡不少大人物，2018年就跟阿里巴巴集團副總裁周靖人博士有一面之緣。（圖片：被訪者提供）

大概，能增多識廣，才是Ross夢寐以求的工作。因工作需要，他需要為期交所等高層作現場繙譯，試過一次是跟期交所、聯交所、證監會等高層上北京見港澳辦，而在歡迎晚宴上，他被安排坐在中國銀行行長的隔鄰。

「那是甚麼概念呢？就是他要管理30萬人，而當時特首也只是管20萬人，而他竟然為我挾菜。那就懂得職位愈高的人，愈有大器和不拘小節。而我慶幸毅然選擇了這份新工作，得以接觸到更多高層次的人，為人生累積更多奇特的經歷。」

2001年，他又再挑戰自己、輾轉前往中華電力開展新任務。他回想那年公司正好要慶祝100周年。「因他們公關部走了好幾個人，所以人工都幾高，超過1百萬，以20年前的打工仔薪酬來說，非常可觀。」

然而，頭一個月卻讓他做到懷疑人生，一人身兼4職，（連秘書工作他也要兼顧）。每天朝9晚11，令他疲於奔命。翌年傾談續約時，人工減了，而他答應續約一年，只因100周年已過，公司也替他增聘人手，約完，他也功成身退便走了。

到南極圓夢

3年前，Ross因要做心臟搭橋手術，手術前不期然回顧起這一生︰「What if 手術失敗的話，這世人就這樣終結了。坦白說，事業上真的沒遺憾，想做的工作都已做過；兩個女兒都出身了，不用擔心她們找不到工作。當時唯一擔心的是父親（2022年已仙遊），沒有我去照顧他們，怎麼辦？雖然他們都在院舍，是有人照料的。然後又想，如果手術成功，人生軌迹或會不同，康復後，我也要為社會為世界做多點事。」

▲ 兩個女兒都成醫護專業人員，延續阿公濟世為懷的使命，賴嘉年感到恩慰。（圖片：被訪者提供）

幸好手術順利，Ross也兌現跟自己的諾言去服務大眾。是以，現在你若查閱他的面書，會看到有關工作都是為大眾服務的內容，而這些年他的生活態度也傾向順其自然，如聽醫生的話天天服心臟病相關的藥物，規定自己每星期行一次山，保持開朗心態也是最重要。

「當然，浪漫也是一種心態！其實現在我仍有一個心願想完成，就是71歲去南極一趟，南極可是我的『地頭』呢！而我21歲生日，就趁到歐洲考察時，多留兩星期，坐火車去挪威的北部，在全世界最北的火車站慶祝。」

為何「南極是地頭」？Ross不忘幽默地告訴筆者，南極最大的冰架叫「Ross Ice Shelf」，其名字源於1841年英國探險家詹姆斯羅斯（James Ross）發現時所命名而來。

而恰好自己的英文名，也源自其阿公的英文名Ross，富有多重意義。他又分享，阿公一生顯赫，曾留學加拿大，回廣州後還當過三家醫院的院長，可惜在文革期間卻被批鬥……

他徐徐的補充︰「這可能是父母對我的期望，但中學時已知行醫非我使命。不過，命運很神奇，兩個女兒都遺傳了她們太公的基因，分別成為護士和牙醫，總算有個交代吧。」

記者：黃鑑江