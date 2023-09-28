【中秋活動】中秋及國慶黃金周旺人流 港九新界商場各出奇謀推動夜經濟

中秋節後又到國慶黃金周，趁着人流旺，全港各大商場各出奇謀搶客。朗豪坊由即日起啟動連串晚間活動及消費獎賞，包括於9月29日中秋當晚在4樓及13樓舉行Moonlight Party，邀請多位年青新晉歌手包括雷同二友、周卓盈及Emiko(徐嘉蔚)等，獻上一連兩場的免費音樂表演，為現場市民送上免費酒吧飲品之餘，更配合巨型發光月亮及夜貓打卡裝置，令賞月夜充滿濃厚氣氛。

人氣歌手現身

另外，日本人氣卡通Monchhichi首次化身恐龍造型現身新城市廣場，由即日起至10月25日，舉辦《Monchhichi好玩恐龍遊樂園及市集》，期間限定店更獨家發售多款以恐龍造型的主題精品，中秋假期期間更會延長營業時間。為迎接中秋及國慶長假期，商場亦設置5米巨型月亮及發光兔仔打卡裝置外，更安排應節恐龍燈籠換領，並於9月29日起一連三晚舉辦戶外中秋節賞樂晚會，邀請人氣歌手現場Busking表演。

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而旺角一的MOKO新世紀廣場亦繽紛熱鬧，商場精心設計的「A Walk in the City @MOKO」，不論大家鍾情消費，還是愛吃貪玩，抑或最愛打卡都可以選擇最合心水的漫遊路線，兼享盡秋日禮遇MOKO HIGHLIGHT，賺高達HK$800回贈。協力推動「夜經濟」的MOKO新世紀廣場，更準備了集合了逾30間不同本地文創品牌，於週末輪流上場，並於中秋國慶長假期延長營業時間，化身「旺角小夜市」，讓大家可在中秋夜開心消費！

葵芳新都會廣場精彩節目亦多不勝數，為延續場內熱鬧歡騰氣氛，商場於即日至10月31日響應夜經濟概念，即日到10月23日將舉行「秋季露營祭」帶來4大入秋主題活動，匯聚了打卡、市集、工作坊體驗及音樂等豐富元素。先有「秋谷三景」3大露營主題打卡園區，極具波希米亞的民族風情的網美秘景；而「秋野探索工作坊」帶來4大露營工作坊。而9月29日至10月2日將舉辦 「露營音樂祭」帶來多個樂隊和DJ的現場表演，讓你在音樂饗宴和自然的交融中放鬆心情。

3米高巨型月兔

荃灣廣場將於即日起至10月15日於L5 PLAYGARDEN特設「HAPPY MOONWALK」裝置，3米高巨型月兔空降L5 PLAY GARDEN是打卡必到場景、萌爆玉兔燈籠工作坊以及假日Busking 表演，陪大家中秋賞月；同期還有本地咖啡文化界年度盛事「麥田捕手x My Little coffee • Coffee Mood 品味咖啡 2023」市集及系列活動，讓中秋節飄蕩著解膩的咖啡香，荃灣廣場帶大家狂歡秋祭！

而 YOHO MALL 與香港精釀啤酒協會聯手打造的手工啤盛會—「頭搖又尾擺節」，將於9月29日至10月23日登陸商場，中庭設有啤酒文創市集及嘉年華遊戲、打卡裝置兩大區域，而主題市集雲集近100款不同口味本地手工啤、特色啤酒及寵物啤，讓你與主子一同「舉杯暢飲」！

大埔新達廣場於即日起至10月31日推出了「潮裝美顏賞」，

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