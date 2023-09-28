  • 30°C
香港時間 : 2023928日 (週四) 19:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Lolly Talk成員】黃敏蕎到《我推的孩子》期間限定店掃貨　阿妹與粉絲預先慶祝19歲生日

娛樂 18:52 2023/09/28

分享：

分享：

熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

大熱動畫《我推的孩子》於9月29日至10月8日在九龍塘又一城開香港首個官方期間限定店。店內發售過百款人氣周邊商品，除精選的限定福袋外，有多款首次公開發售的商品，而且場內設有1：1角色擺設。

為隆重其事，還推出《我推的孩子》特別放映會，把直逼電影規格的動畫第9至11話搬上大銀幕。凡於《我推的孩子》期間限定店購物滿1,000元即可免費換領特別放映會門票兩張，數量有限，換完即止。

《我推的孩子》開香港首個官方期間限定店　Lolly Talk成員黃敏蕎將到場預覽

阿妹化身到場打卡兼掃貨

作為《我推的孩子》迷的Lolly Talk人氣成員黃敏蕎（阿妹）更於期間限定店開幕日率先到場打卡兼大掃限定精品！

黃敏蕎早前更開live與粉絲談近況時，不斷以「好好睇」來形容《我推的孩子》，親身到期間限定店時更激動不已，即與1：1角色拍照打卡：「《我推的孩子》是我最愛的動漫之一，好看得要不斷向朋友和家人推薦，所以當收到又一城的邀請時立即激動得尖叫！」

最新影片推介：炎明熹專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】炎明熹親揭兒時可怕經歷留陰影　Gigi錯過同輩玩樂時光：一定有犧牲

預先慶祝生日
 
打卡過後，阿妹正式遊走於貨架之中，慢慢欣賞多款的限定精品：「我一眼便看中了限定福袋，剛剛更拜託工作人員為我預留8個福袋，送給每位Lolly Talk隊友，一人一個！我知道今次亦有多款全球首次公開發售的精品，除滿足我自己的購物慾外，我亦身負重任，受到一眾隊友的拜託，購物之餘又要把產品照片發送給她們，遙距接order。」
 
阿妹就快迎接19歲生辰（10月9日），近百粉絲專程出席活動，為她預先慶祝。又一城代表送上生日蛋糕，粉絲們興奮大唱生日歌，阿妹更即場誠心許願，場面熱鬧。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【COLLAR成員】COLLAR為團歌獻出最性感一次　邀陳健朗客串Serrini填詞大講敢愛敢認
今日 14:11
【COLLAR成員】COLLAR為團歌獻出最性感一次　邀陳健朗客串Serrini填詞大講敢愛敢認
【P1X3L成員】Marco與粉絲慶祝23歲生日　葉振弘：越變越強先對得住大家嘅支持
今日 18:54
【P1X3L成員】Marco與粉絲慶祝23歲生日　葉振弘：越變越強先對得住大家嘅支持
【那年盛夏我們綻放如花】邱彥筒學生清純樣曝光　COLLAR演技擔當Marf曾演迪士尼公主【有片】
22:45 2023/09/18
【那年盛夏我們綻放如花】邱彥筒學生清純樣曝光　COLLAR演技擔當Marf曾演迪士尼公主【有片】

你可能感興趣

【COLLAR成員】COLLAR為團歌獻出最性感一次　邀陳健朗客串Serrini填詞大講敢愛敢認
今日 14:11
【COLLAR成員】COLLAR為團歌獻出最性感一次　邀陳健朗客串Serrini填詞大講敢愛敢認
【P1X3L成員】Marco與粉絲慶祝23歲生日　葉振弘：越變越強先對得住大家嘅支持
今日 18:54
【P1X3L成員】Marco與粉絲慶祝23歲生日　葉振弘：越變越強先對得住大家嘅支持
【那年盛夏我們綻放如花】邱彥筒學生清純樣曝光　COLLAR演技擔當Marf曾演迪士尼公主【有片】
22:45 2023/09/18
【那年盛夏我們綻放如花】邱彥筒學生清純樣曝光　COLLAR演技擔當Marf曾演迪士尼公主【有片】
Lolly Talk 組合 卡通動漫 又一城

最高瀏覽

急症室最長等候時間（09月28日 時間16:05）
急症室最長等候時間（09月28日 時間16:05）