【藝術培養】西九故宮博物館親子好去處 睇英國國家美術館珍藏展培養文化氣息

香港故宮文化博物館（博物館）將於2023年11月22日至2024年4月11日期間推出特別展覽「從波提切利到梵高：英國國家美術館珍藏展」。展覽由香港故宮文化博物館與英國國家美術館合辦，是香港首度舉行的英國國家美術館繪畫藝術珍藏展覽。展覽橫跨400多年西方藝術歷史長河，將展出由50位歷史上舉足輕重的藝術巨匠所創作的52件世界頂尖藝術傑作。

千載難逢的機會 在港欣賞英國國家美術館的鎮館之寶

此展覽將為觀眾呈獻52幅15世紀至20世紀初的藝術鉅作，由多位備受推崇的大師創作，這些繪畫巨匠包括波提切利、拉斐爾、提香、卡拉瓦喬、林布蘭、哥雅、泰納、康斯塔伯、莫奈和梵高。展出的經典名作涵蓋文藝復興、印象派及後印象派時期等多個藝術史上重要的轉捩點。

是次展覽猶如「英國國家美術館的縮影」，香港故宮文化博物館將以獨特的策展方式呈現該館的館藏精粹，亦是世界最重要的美術品收藏之一，讓觀眾認識西方繪畫精彩的歷史。重點展品計有桑德羅 · 波提切利的《聖芝諾比烏斯的三個奇蹟》（約1500年）、拉斐爾的《聖母子與施洗者聖約翰》（約1510–1511年）、 卡拉瓦喬的《被蜥蜴咬傷的男孩》（約1594–1595年）、林布蘭的《63歲的自畫像》（1669年）、湯瑪斯 · 羅蘭士爵士的《威廉 · 蘭姆頓肖像》（紅衣男孩）（1825年）、泰納的《赫洛與勒安得耳的離別》（1837年前）、文森 · 梵高的《長草地與蝴蝶》（1890年）和克勞德 · 莫奈的《鳶尾花》（約1914–1917年）。

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新穎的策展手法與豐富的教育活動

展覽將按主題分為宗教、神話、日常生活、肖像、風景及現代生活六個單元。觀衆將從新的角度來觀賞這些名作：作畫時使用的珍貴顏料、畫中描繪的異域物品以及藝術靈感的豐富來源，都體現全球的聯繫。是次香港站展覽的一大特色，在於突顯英國國家美術館文物保護專家對部分畫作展開的科學研究，展覽透過科學及前沿技術，吸引觀眾來揭開埋藏在畫作背後層層的秘密。

香港故宮文化博物館與英國國家美術館成為合作，是繼上海博物館（展期：2023年1月17日至5月7日）及韓國國立中央博物館（展期：2023年6月2日至10月9日）後，香港故宮文化博物館是英國國家美術館此次亞洲巡迴展覽的第三站。展覽於上海及首爾均大受歡迎。是次展覽亦為香港特別行政區「文化藝術盛事基金」（文藝盛事基金）2023年資助的四個項目之一。全新的文藝盛事基金由香港特別行政區文化體育及旅遊局推出，旨在支持在香港舉辦的國際和大型藝術文化活動。是次特別展覽將於2023年11月22日於香港故宮文化博物館展廳9開放予公眾參觀，展期至2024年4月11日。

香港故宮文化博物館另一全新特別展覽「凝視三星堆──四川考古新發現」於2023年9月27日至2024年1月8日於展廳8展出。博物館將提供特別套票，訪客可憑票在同一日參觀展廳8的「凝視三星堆」和展廳9「從波提切利到梵高──英國國家美術館珍藏展」兩個特別展覽及展廳1至7的專題展覽。



展覽門票：

（可參觀博物館專題展覽展廳1至7）

成人門票票價 的為港幣150元

特惠門票為港幣75元*。

觀眾可於2023年10月1日（星期日）起於西九文化區網上購票平台和票務夥伴平台購買或預訂門票。

特別套票 (參觀展廳8的「凝視三星堆」和展廳9「從波提切利到梵高──英國國家美術館珍藏展」兩個特別展覽及展廳1至7的專題展覽)：

成人套票為港幣240元正

特惠套票*為港幣120元正。

詳情請參閱博物館網頁。



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責任編輯︰陳珈希