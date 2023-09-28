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【不是你不愛你】籃球女神譚旻萱接棒成新「阿寶」　與男神陳昊森愛得又冧又痛心

娛樂 19:23 2023/09/28

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譚旻萱與梁仲恆

葉念琛導演最新作《不是你不愛你》將在年底上映，憑《E先生連環不幸事件》MV抓住不少觀眾眼球的籃球女神譚旻萱（MANDY）接棒新一任「阿寶」。

此外還有《刻在你心底的名字》男神陳昊森及《媽媽的神奇小子》一鳴驚人的金像提名男星梁仲恆，以及多位新生代實力派演員參演。而前導預告及海報於中秋節前夕率先曝光，導演葉念琛希望為這個人月團圓的佳節，添上甜蜜氣氛。

【不是你不愛你】籃球女神譚旻萱接棒成新「阿寶」　與男神陳昊森愛得又冧又痛心

譚旻萱

譚旻萱女神活力
 
預告分為「愛情來了」及「淚流成河」兩部份。譚旻萱及陳昊森演繹出愛得「又冧又痛心」的喜與哀，片首「愛情來了」當然開心又甜蜜，陳昊森簡單一笑足以使人融化。

而譚旻萱則施展籃球女神的青春活力，至少後段「淚流成河」則預示了故事中的戀情有甜也有苦，阿寶和家偉的愛情少不免受到考驗，尤其兩人在片中痛哭流淚的場面，相信會令不少粉絲感到「肉赤」。

一場淚流成河的戀愛

得知電影即將上映，譚旻萱及陳昊森都興奮不已，Mandy表示：「很榮幸可以參演《不是你不愛你》中阿寶一角，阿寶在電影中為了愛情嚐盡苦頭，對我來說絕對是很大挑戰。」

而陳昊森亦大表興奮：「很高興《不是你不愛你》即將於年底上映，這是我首次參與香港電影的演出，心情非常緊張又期待，希望大家會喜歡！」

至於海報方面，以滿天繁星的籃球場為背景，畫面定格在戲中「阿寶」與「家偉」一吻定情之前的瞬間，浪漫呈現戀人陶醉在愛河的時光。

導演聲稱《不是你不愛你》是「一場淚流成河的戀愛」，更多「么心么肺」的場面及葉念琛愛情電影不可或缺的金句，或許要留待下一階段的宣傳攻勢才出現。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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