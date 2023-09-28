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【高官民望】民研︰特首李家超最新評分52.6分　支持率為上任以來新高

政治 20:00 2023/09/28

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（資料圖片）

香港民意研究所最新調查顯示，特首李家超的最新評分為52.6分，與一個月前變化不大，不過，最新支持率為55%，是上任以來新高，反對率為31%。政府民望方面，港府最新滿意率為44%，不滿意率為38%，平均量值為3.0分，即整體上接近「⼀半半」，數字較一個前沒顯著變化。

香港民意研究所今日發放特首、政府及司局長的民望，調查在今年9月7日至19日進行，以隨機抽樣電話成功訪問1001名18歲或以上的香港居民。

三位司長方面，財政司司長陳茂波支持度評分和支持率續稱冠。而律政司司長林定國的民望淨值為正14個百分點，較3個月前有顯著上升。

局長僅蔡若蓮民望淨值錄負數

局長方面，只有教育局局長蔡若蓮的民望淨值為負數。排名由高至低分別是：

勞福局局長孫玉菡
房屋局局長何永賢
運輸及物流局局長林世雄
公務員事務局局長楊何蓓茵
環境及生態局局長謝展寰
醫衞局局長盧寵茂
財庫局局長許正宇
發展局局長甯漢豪
保安局局長鄧炳強
商務及經濟發展局局長丘應樺
創新科技及工業局局長孫東
政制局局長曾國衞
民青局局長麥美娟
文體旅局局長楊潤雄
教育局局長蔡若蓮

對比半年前，孫玉菡、何永賢、謝展寰、甯漢豪和孫東的支持率淨值錄得顯著上升。

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記者：戴朗希

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