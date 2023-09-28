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【哈利波特】「鄧不利多」Michael Gambon逝世　終年82歲

娛樂 20:19 2023/09/28

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Michael Gambon

《哈利波特》（Harry Potter）系列電影演校長鄧不利多（Albus Dumbledore）英國演員Michael Gambon逝世，終年82歲。

Michael Gambon的妻子及兒子齊發聲明表示：「我們悲痛地宣布Ｍichael Gambon爵士去世。」

同時，聲明中形容Michael Gambon因肺炎在醫院安祥離世，太太和兒子都在他的床邊送別。

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6度演鄧不利多校長

Michael Gambon是第二代鄧不利多校長，之前由Richard Harris演此角色，但在2002年拍完《消失的密室》後病逝，由Michael Gambon接任，直至最後一集《哈利波特》，他共6度演鄧不利多校長。

除《哈利波特》系列，他還參演過電影包括《皇上無話兒》（The King's Speech）、《高斯福大宅謀殺案》（Gosford Park）等。他還曾4次獲英國電影和電視藝術學院獎，在1988年因對娛樂業的貢獻被封為爵士。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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