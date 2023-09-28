【玫瑰崗中學停辦】幼稚園部學費加6%　合併後原校生學費貴目前1至3成

灣仔玫瑰崗學校停辦風波持續，屬私立營辦的玫瑰崗學校及幼稚園明年將原址併入道爾頓學校，原校生能否順利過渡至新校亦備受關注。本報根據校方早前公布明年擬向原校生收取學費，對比玫瑰崗最新獲批本學年學費，合併後的幼稚園學費仍較目前貴1至3成，索價4萬至6萬多元。

明年合併的「香港道爾頓學校（玫瑰崗）」同時提供本地班及國際班雙軌課程，校方於月中舉行家長會介紹，玫瑰崗原校生升讀幼稚園及小學部本地班，分別可獲6折及7折優惠，K1至K3半日班擬收學費43,200元，全日班66,000元，小學各級則是54,600元。

教育局昨表示已完成批核本學年所有私校學費調整申請，本報根據教育局「收費證明書」統計，玫瑰崗幼稚園最新獲批按年加6%學費，幼兒班（K1）半日班為35,800元，低班及高班（K2及K3）半日班為32,700；對比校方公布K1至K3半日班擬收學費，較本學年上調後的學費，仍相差20%及32%；至於全日班學費相差11%。

至於玫瑰崗小學部收費證明書未有更新，意味本學年凍結學費，小一至小四全年收費49,000元，小五至小六收費51,400元，跟本學年相差6.23%至11.43%。本報向道明會及道爾頓查詢會否再下調新學費助原校生過渡，至截稿前未有回覆。

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記者：馮琪雅