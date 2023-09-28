【中秋佳節】大坑舞火龍復辦迎中秋　少年火龍團登場 (有片)

▲ 大坑舞火龍今晚上演，出動300健兒舞動，吸引大批市民圍觀。（梁偉榮攝）

明日（29日）是人月團圓的中秋佳節，多區都有綵燈盛會，相隔3年復辦的大坑舞火龍更由今晚（28日）起一連3晚上演，大小火龍今晚穿梭大街小巷，吸引大批市民熱鬧圍觀，明晚（29日）火龍更會舞入維園，市民表示希望驅除疫症迎來好運。

因疫情停辦3年的大坑舞火龍是每年中秋節重頭戲，疫情後復辦別具意義。每年由大坑坊眾福利會籌辦，今年出動300名健兒舞動長達67尺大火龍，今日至周六晚上8時15分在大坑安庶庇街起步，游走大坑多條街道。不少市民今晚一早到場，火龍一出動即引來歡呼，齊齊高舉手機拍下火龍真身。

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插上1.2萬支線香的火龍，瀰漫裊裊輕煙，火龍跟緊著舞龍珠的步伐，時而剛勁，時而轉身，展出「起結龍團」（又名「打龍餅」）、「火龍過橋」等招式。今年更特別招募數十名青少年，組成少年火龍團，舞動夜光小火龍，大小火龍齊發，象徵文化傳承。

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大坑舞火龍明晚10時30分將舞入維園5、6號足球場，進行簪花掛紅儀式，在維園欣賞綵燈之餘，可一睹火龍氣勢。屯門公園、沙田公園亦有綵燈會，灣仔利東街亦有LED火龍活動

天文台預測，明日局部地區有幾陣驟雨，早晚部分時間多雲，市民晚上有機會要在雲隙間賞月。而周六及國慶日部分時間有陽光及酷熱，亦有一兩陣驟雨。

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責任編輯：吳雋妍