高才通服務協會中環街市辦「另類招聘會」　千手觀音、旗袍小姐表演助興

▲ 香港高才通人才服務協會舉辦，「迎國慶賀中秋，高才為香港乾杯」。(區綽彥攝)

港府吸引逾萬高才來港，不過有金融高才就試過發出數百份簡歷但石沉大海。在一位「過來人」牽針引線下，今晚在中環街市有一場「另類招聘會」，有千手觀音、唱歌、旗袍小姐表演、有啤酒飲，吸引至少130位高才與本港數間龍頭企業高層及人力資源部門主管出席。

這位過來人，正是12年前以專才身份來港的立法會選委界議員尚海龍，他今日分享話，當初來港面對系列困難，例如簽證續簽、子女上學等，他希望高才不用重蹈覆轍，三個月前成立「香港高才通人才服務協會」，據悉目前已吸納約300多名高才，今日更在中環街市包場舉辦首個活動。

▲ 選委界議員尚海龍。(區綽彥攝)

活動雖然名為「迎國慶賀中秋，高才為香港乾杯」，有千手觀音、唱歌、旗袍小姐表演、擲乒乓球比賽、更有啤酒任飲。不過在活動早段，則有科學園高層和交通銀行（香港）代表致辭，其中，香港科技園行政總裁黃克強就大派「定心丸」，著從事創科的高才不用擔心，「寫包單」話在科學園有500至1000個中層研發人員職位空缺，歡迎他們申請。

此外，交銀（香港）、數碼港、煤氣公司、中移動香港的人力資源代表亦分別介紹其公司主要業務及招聘信息。逾百高才在現場飲啤酒互相交流，氣氛熱烈，亦有高才即場諮詢人力資源代表。身兼中銀（香港）總法律顧問的選委界議員簡慧敏亦有出席。

不過，現場有從事建築業的高才就話，自己找到工作後才來港，另有來港2個月的高才說，從事金融業，但未開始找工作。

尚海龍透露，協會11月9日會舉辦理事會就職典禮，會邀請特首李家超出席。未來則會邀政府官員透過線上線下會面，助高才排疑解惑，另外至少兩星期舉辦一次小型聚會。

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