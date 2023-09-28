【大學發展】港大經管學院Impact Lab成立10周年　共培養逾千名學生可轉移技能

▲ 港大經管學院Impact Lab昨舉行十周年慶祝典禮。（港大提供）

港大經管學院實踐學習課程Impact Lab成立十周年，共培養近1,200名學生的可轉移技能，貢獻約136,000小時的工作時間予超過50家社會組織，其中97%學生表示課程提高就業競爭力。

學生通過課程可以直接與社會企業合作，並藉著團隊管理嘗試解決現實生活中面對的問題、同時與社會企業合作夥伴建立友好關係，從中獲得實際的商業經驗。除了培養領導才能、溝通、批判性思考和協作能力外，學生在過去十年和新冠疫情期間，亦為社會組織推進各項聯合國可持續發展目標的工作上提供重要支持，協助解決棘手的社會問題及其根源，為有需要的群體提供服務。

港大經管學院教學副教授兼Impact Lab課程講師畢達偉表示，Impact Lab成功在於有機會與學生一起合作及培育傑出領袖，看到學生在可持續發展相關或創業道路上發展不同項目，或在社區上發揮領導作用，對他們而言最重要。

港大經管學院院長蔡洪濱表示，在快速變化和充滿挑戰的市場環境中，新一代的學生必須具備高度靈活性及創新思維，方能在就業市場中脫穎而出，保持競爭力。

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記者：TOPick港聞組