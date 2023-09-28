【保健】新世界與AIA中環合辦養生中心　每年保費78萬才可享用【附服務詳情】

▲ （新世界集團圖片）

新世界集團旗下醫療健康品牌Humansa仁山優社，與友邦香港宣佈，由Humansa 營運及提供服務的「友邦峻宇養生庭」將於明天（29日）開幕，由中西方跨專科團隊，提供平衡身心靈的多元化養生服務，照顧友邦香港特選高淨值客戶預防「亞健康」的需求，度身定制養心、養身和養生三大範疇的方案。

「友邦峻宇養生庭」位於中環新世界大廈2座20樓全層，為「友邦峻宇會」會員而設。要成為友邦峻宇會會員，其中一個條件，是需以保單持有人身份持有年度化保費總額至少達10萬美元（約78萬港元）的合資格保單。

針對高淨值客戶常因壓力、疲勞等出現「亞健康」問題，養生庭度身訂造養心、養身和養生的方案，並由各範疇專家組成「健康管理專家團隊」貼身跟進整個健康療程。

在養心、養身和養生三大範疇，「友邦峻宇養生庭」有不同的專業儀器和服務。養心方面，提供量子音頻治療，以經科學驗證的特定聲波頻率，幫助平靜心靈及減輕焦慮，讓客戶容易入睡，達致身心平衡。

養身方面，有國際專利的射頻拔罐系統，利用射頻提升肌肉溫度、增加血液循環並排出毒素；養生方面，如各範疇專家會分析客戶的身體組成，制定個人化的健康膳食方案。

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記者：陳梓蔚