【傳染病】兩校及幼兒中心爆流感及上呼吸道感染　涉71名學生及3名職員

▲ 兩校及幼兒中心爆流感及上呼吸道感染，涉71名學生及3名職員。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（28日）指一所留宿幼兒中心及一所中學爆發上呼吸道感染個案，以及一所小學爆發甲型流感，涉及71名學生及3名職員。中心呼籲市民及院舍員工提高警覺，時刻保持個人和環境衞生。

「母親的抉擇」幼兒之家及葵涌迦密愛禮信中學爆發上呼吸道感染個案。前者25名兒童染病，包括17男8女，年齡介乎4至35個月，以及2名職員。他們自9月22日起先後出現病徵。15人已求診，其中3人須入院，當中一人經治療後已出院。經化驗後，3人確診帶有腸病毒／鼻病毒。全部病人情況穩定。及

至於葵涌迦密愛禮信中學19名染病學生，包括8男11女，年齡介乎13至15歲，以及一名職員。他們自9月25日起先後出現病徵。全部人已求診，均無須入院。全部病人情況穩定。



九龍塘學校（小學部）則爆發甲型流感，涉及27名學童，包括14男13女，年齡介乎6至8歲。他們自9月13日起先後出現發燒、咳嗽、喉嚨痛及流鼻水等病徵。22人已經求醫，當中兩人需入院接受治療。全部病人情況穩定。其中一名受影響學童的呼吸道樣本對甲型流感（H1）病毒呈陽性反應。

衞生防護中心指，已向三所院舍提供適當的感染控制建議，包括進行清潔消毒、適當開啓窗戶以保持良好通風和將染病學生與其他兒童及學生適當分隔等。該幼兒中心、中學及小學分別正接受醫學監察。

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責任編輯：陳麗娜