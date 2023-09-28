【金融中心】《全球金融中心指數》排名港續列第四　僅落後對手新加坡1分

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英國Z/Yen集團與中國（深圳）綜合開發研究院今日聯合發布《全球金融中心指數》報告，香港的總排名維持全球第4位，整體評分為741分，以1分之差排在新加坡之後。

港府發言人表示，香港的整體評分顯著上升，且在營商環境、人力資本、金融業發展水平，以及聲譽和綜合等四方面的排名上升至全球第四，反映在新冠疫情後，香港作為國際金融中心的持久優勢和韌性獲得肯定。

與半年前的報告一樣，排頭4名的城市仍是紐約、倫敦、新加坡及香港。香港整體得分比上次增加了19分。資料顯示，香港自去年起被新加坡超越，新加坡亦是第3度以1分力壓香港。

港府發言人補充，政府現正全力增強香港資本市場的闊度和深度，亦成立了促進股票市場流動性專責小組，以全方位檢視影響市場流動性的因素並作出全面的建議，「我們會繼續開拓新市場及尋求更多國際合作機會，包括綠色金融、金融科技等範疇，以不斷提升香港的競爭力。」



自2007年起，《全球金融中心指數》報告於每年3月和9月發布。

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記者：戴朗希