【慈善活動】中銀香港與婦聯合作中秋送暖　盼院舍長者亦可享飲茶歡愉

▲ （中銀香港圖片）

適逢中秋佳節，中銀香港與香港婦聯昨在仁濟醫院郭玉章夫人護理安老院，舉辦「樂延年」茶樓 – 院舍到戶服務活動，透過富有傳統茶樓特色的食物及佈置，讓居於院舍的長者也可仿如置身於熱鬧的茶樓環境，享受「一盅兩件」的樂趣。

香港婦聯主席葉順興在活動開始時表示，是次活動獲勞福局攜手扶弱基金與中銀香港出資籌劃，目的是希望能讓院舍長者享用美食，感受上茶樓飲茶的體驗。

她又指，計劃從今年初開始至今，進展非常順利，已經走遍港九新界的院舍，目前「樂延年」茶樓已舉辦了104場，合共3567人受惠；舉辦了30場照顧者支援站，受惠人數450人；及40場長者樂活小組，受惠人數600人。

未來計劃將推展至偏遠地區，包括2間離島院舍、及1間沙頭角院舍，相信今年底將會超過200場「樂延年」茶樓–院舍到戶服務的目標，讓更多長者受惠。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，感謝中銀香港願意出資與特區政府合作，讓香港舉辦如此有意義的活動。他表示，長者們除了享用美食外，更可暢所欲言、提出意見，以改善大家的院舍生活。

中銀香港顧問、立法會議員陳振英表示，中銀香港一直積極參與各項公益活動，致力承擔企業社會責任，關心不同持分者的需要，走入社區，服務基層，更為長者及弱勢社群提供適切的支援，促進關愛共融，構建和諧社會。

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記者：陳梓蔚