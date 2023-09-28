【精神健康】平機會辦媒體報道與精神健康研討會　盼消取社會對精神病患的偏見

▲ （平機會圖片）

由平機會主辦，精神健康諮詢委員會及香港新聞行政人員協會支持的「媒體報道與精神健康」研討會，今日（28日）在溫莎公爵社會服務大廈禮堂舉行。

平機會希望透過是次研討會，與各持分者商討如何促進媒體平衡報道精神健康議題，以避免加深公眾對精神病患的偏見。

平機會社會參與及宣傳專責小組召集人黃梓謙表示，在2001年至2020期間，香港有精神健康需要的人士數目從約5萬人增加至超過25萬人，升幅超過四倍。儘管人數增長迅速，公眾對精神健康需要的理解仍然不足。因此，有迫切需要提高公眾對這議題的理解和認識。媒體報道是公眾理解精神健康的主要資訊來源，平機會相信，在消除公眾對有精神健康需要人士的標籤上，媒體擔當了重要的角色，讓市民正面和準確地認識精神健康。

香港新聞行政人員協會執委會成員黃綺湘女士則指，隨着社會對精神健康服務的需求增多，媒體處理報道的挑戰隨之增加，加強與專家交流對各界都有裨益。傳媒報道像一把雙刄劍，一不謹慎可能會在病人和家屬的傷口上灑鹽，但專業的報道可以幫助社會消除對病人的歧視，也可以讓政府更掌握病人的需要。

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記者：陳梓蔚