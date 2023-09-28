【工業意外】西九圓方2死工業意外　警方控二判負責人誤殺　再拘大判工程經理

西九圓方商場地下設施兩死工業事故，警方控告二判負責人誤殺。另再拘捕一名40歲男子，涉嫌誤殺，消息指被捕者為「大判」帥建機電工程公司一名經理。

警方今日（28日）將在9月24日在西九圖方商場地下設施發生的一宗2死工業意外改列作誤殺，並將暫控一名62歲男子一項誤殺罪。



警方指在9月24日上午7時17分接獲該名62歲男子報案，指兩名分別63及61歲的男子在柯士甸道西一號一地盤工作期間暈倒。人員趕赴現場，該兩名男子獲消防救出時昏迷，被送往伊利沙伯醫院治理，分別於當日上午8時47分及8時52分被證實死亡。



警員經調查後，於昨日（27日）在尖沙咀拘捕該名62歲男子，涉嫌罔顧僱員的安全及健康，違反香港法例第509章《職業安全及健康條例》。警方經進一步調查後，該名62歲男子今日（28日）再涉嫌因誤殺而被拘捕。他將被暫控一項誤殺罪，案件明日（29日）上午在九龍城裁判法院提堂。



另外，警方今日在沙田拘捕另一名40歲男子，涉嫌誤殺。他現正被扣留調查。油尖警區重案組正積極調查案件。

責任編輯 李志強