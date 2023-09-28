【夜繽紛】新地12商場大派1.3萬套消費券　信和同Alipay合推優惠吸客

▲ 新地旗下12個商場推出「新地夜行賞」，共派出1.3萬套購物餐飲消費券。

多個商場中秋及國慶大派優惠。新地旗下12個商場推出「新地夜行賞」，共派出1.3萬套購物餐飲消費券，總值超過150萬元；The Point會員晚上6時起在apm、東港城、MOKO、新城市廣場等12個商場的顧客服務中心，無需預先消費，可領取1套包含100元購物券及20元餐飲券各1張，先到先得。消費券可於當晚即場使用，不設消費門檻。

信和集團亦同Alipay合作「越夜越有Pay」，即日起至10月31日，AlipayHK用戶於每晚6時後，在奧海城、屯門市廣場、荃新天地及朗壹廣場大電視掃描推廣活動二維碼，可獲限量價值50元、20元或10元現金券。

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為迎接十‧一黃金周及響應政府夜經濟活動，信和集團聯同AlipayHK及內地支付寶向用戶推出雙重優惠。即日起至10月15日，AlipayHK用戶在信和集團旗下8大商場掃描相關宣傳二維碼領券，可享Ant Bank PayLater消費滿港幣300元即可減港幣100元優惠；而內地旅客以支付寶於信和集團旗下8大商場掃描內地支付寶相關的宣傳二維碼，即可享單筆消費滿人民幣600元減人民幣30元或滿人民幣1,500元即減人民幣50元折扣優惠。

另外，港鐵商場9月28日至10月5日，一連2個周四派總值2,000萬元電子優惠券。

朗豪坊即日至10月23日雙倍獎賞，每晚8時後所有商舖消費即賞2倍LP CLUB 會員積分；消費滿400元即享4小時免泊。

荃灣廣場9月29日至10月31日，憑晚上8時後在荃灣廣場百老匯戲院票尾2張，獲贈30元商場購物贈券。

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責任編輯：吳雋妍



