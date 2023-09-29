【夜繽紛】亞博館周末迎連場演唱會　延長冰室營業派千份小食

▲ 亞博館冰室

中秋國慶黃金周長假期，市面有多個海濱市集，商場亦大派消費券吸客。至於亞博館今個「超級黃金周」亦有多個大型音樂會，周六（30日）及周日（10月1日）有《未來音樂祭 TONE Music Festival 2023》，同時有韓國熱爆女團LE SSERAFIM 2023 TOUR ‘FLAME RISES’ IN HONG KONG 來港舉行2場演唱會。為響應政府「夜繽紛」活動，亞博館亦延長「亞博館冰室」的服務時間至晚上11時，另更有手作商品市集「AWEsome 攤檔」舉行，務求各方面都刺激消費。

亞博館今年全年有近100場本地及國際演唱會，平均每星期最少有1場演唱會舉行。為吸納訪客消費，亞博館表示，會特別延長「亞博館冰室」的服務時間至晚上11時，而且在周六日將免費派發1,000 份本地特色小食和飲品，訪客下載AsiaWorld-Expo手機應用程式，免費登記成為會員即可換領。

另外，特設多個攤位的「AWEsome 攤檔」市集，售賣特色本地手作及飾物，讓觀看演唱會前後皆可消費。

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責任編輯：吳雋妍