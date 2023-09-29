【垃圾徵費】垃圾徵費物管或清潔公司「包底」　有機會變雙重徵費

▲ 綠領行動高級公共事務主任蕭頴妍（右）指，當局制定有關垃圾徵費的「良好作業指引」，或將違規責任轉移至清潔工身上，有違污染者自付原則。

垃圾徵費明年4月起實施，環團綠領行動檢視環保署制定的「良好作業指引」，建議清潔工在處理大廈經垃圾槽棄置的違規垃圾，即未有採用指定垃圾袋，就要另購大型指定垃圾袋包妥棄置，否則違法。

環團批評要物管及清潔公司為違規住戶「包底」，有違「污染者自付」原則，並有機會變成「雙重徵費」，又批評做法變相將居民違規的責任轉移到清潔工身上。

綠領行動高級公共事務主任蕭頴妍指，環保署指引要求清潔工須確保垃圾送上垃圾車或收集站前，均已使用指定標籤及指定垃圾袋，否則即屬違法，若發現源頭不明的違規垃圾，也須先以指定袋包妥及貼上標籤方可處理；即使指引列明清潔工有免責辯護，如「已採取一切合理預防措施」、「應盡的努力」等，但她認為定義仍過於含糊。

居民違規 恐轉嫁清潔工

不過針對採用垃圾槽的大廈，環保署要求物管或清潔承辦商，按實際情況考慮分開處理樓層中以指定袋包妥的垃圾和違規垃圾。清潔工先用一般垃圾袋置於垃圾槽底，收集各樓層以指定袋包妥的垃圾；再在垃圾槽底換上240公升或660公升指定袋，收集餘下的違規垃圾。

清潔服務業職工會會長黃迺元表示，不少住宅大廈傾向採「全包」形式，直接由住戶攤分垃圾徵費。業界指環保署想法理想，但清潔工無法分辨違規垃圾來自哪一戶，更極大機會有合規垃圾混雜非專用袋的違規垃圾。他表示，很多工友以兼職形式，一天負責多棟大廈清潔，若要查看及確保垃圾沒違規棄置，工時會大幅延長；若工友屬自僱，更很大機會要自己包底；身邊已有工友明言徵費實施後即辭職。

蕭頴妍直言，指引將違規責任轉移至清潔工身上，且清潔工處理違規垃圾產生的開支或多轉嫁整幢大廈或屋苑住戶，即變相要守法的住戶為違規者「埋單」，有違「污染者自付」原則。

環保署︰已提供免責辯護

環保署指，會向設有垃圾槽的住宅處所售賣240及660公升的指定垃圾袋，以收集經垃圾槽棄置的違規垃圾，而非已使用指定袋的垃圾，認為不會出現雙重徵費；又指法例已為清潔工提供免責辯護，亦認為收費所衍生的開支不應轉嫁予物管或清潔承辦商，去年已發函勸喻物管及法團不要在清潔服務合約中加入全包條款。

地舖食肆非法棄置 環團稱未處理

環團綠領行動同時發現，環保署就餐飲業界所制定的良好作業指引，未有提及如何處理地舖食肆於街邊非法棄置的問題，建議參考台灣「垃圾不落地」做法；環保署則認為台灣做法無助解決問題。

綠領行動高級公共事務主任蕭頴妍表示，本港食肆林立街邊，但指引僅提及食肆應與物管或清潔承辦商共同商定公共垃圾收集點，即使沒有清楚劃出收集點，執法人員仍可調查涉嫌違例事件並在證據充分下控告涉嫌違例者。

環署：垃圾不落地 無助解決問題

她認為，地舖食肆業權管理分散，附近亦未必有大型垃圾設施，難以劃出公用收集點，即使垃圾車定時到食肆收取垃圾，亦難以監察之後有人故意將違規垃圾放到食肆門前，建議指引參考台灣做法，由垃圾車司機與食肆負責人親自交收垃圾，並記錄收集垃圾袋數，避免誤收違規垃圾，亦建議食肆可在專用垃圾桶上鎖，避免有人趁機將違規垃圾放進其中。

環保署就認為，建議不能解決食肆附近非法棄置問題，且工商業負責人有責任妥善處理其產生的行業廢物，並自行安排將其運往堆填區或廢物轉運站。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃小冰