【商場好去處】海港城 x OSAMU GOODS年度雨傘　感受日本「卡哇伊」創意美學

在過去20多年，海港城與多位著名設計師或藝術家合作推出限量版雨傘，成為商場活動其中一個年度標誌。而每年所推出的雨傘均時尚實用又獨特，極具收藏價值，掀起城中追捧熱潮。今年海港城聯乘日本人氣品牌OSAMU GOODS帶來一把輕盈好帶又可愛的超輕折疊雨傘，在雨天注入青春活力！

聯乘日本超人氣可愛品牌OSAMU GOODS，推出兩款超輕隨身雨傘，情侶必收！



可愛不是小朋友的專利，大人都可以低調地可愛！海港城與日本插畫大師原田治創立的OSAMU GOODS繼今年七月及八月合辦首個海外作品展覽「原田治のOSAMU GOODS展」後，再度合作聯乘推出年度雨傘。

OSAMU GOODS自1976年成立以來，以可愛的卡通角色及商品而聞名，廣受日本及海外的少女歡迎。原田治因為在成長時期受到美式文化影響，在創作角色時都融合了美式的色彩漫畫風格及日系的簡約線條，當中最具代表性的兩個角色莫過於小男孩JACK和小女孩JILL，天真爛漫的樣子成功俘虜了不少女孩子們的心。

著名平面設計師服部一成親自操刀，打破品牌傳統繽紛風格，以單色設計突顯JACK和JILL

品牌多年來都推出過不同類型的雨傘，今次的聯乘合作則邀請到日本著名平面設計師服部一成設計雨傘，他打破OSAMU GOODS的雨傘傳統設計風格，大膽地把JACK和JILL的樣子撐大至整個傘面，打開雨傘的一刻就如一個小朋友跳出來與大家見面。服部先生更一改以往的色彩繽紛設計風格，採用柔和米色為基調，配以灰、黑色粗線條，不只是女生，男生都可以型格地可愛。手把上更加入小巧思，刻上他們的頭像作為點綴，令雨傘更有格調。折疊雨傘採用超輕及潑水物料，僅重140克，小巧至可放入女士手袋，方便大家隨身攜帶。

限量版雨傘換領詳情

日期：2023年9月25日至11月5日

時間：中午12時30分至晚上9時

地點：海洋中心4樓(近OC415-9號舖無印良品)

換領方法：

1) 於海港城任何商戶(最多兩間)以電子貨幣消費滿HK$1,500或以上，及捐款HK$100予「香港公益金」，即可換領雨傘一把

2) 於海港城任何商戶(最多兩間)以電子貨幣消費滿HK$20,000，即可免費換領雨傘一把

3) 捐款HK$180，即可換領雨傘一把

註：每人於推廣期內最多可換領每款雨傘各兩把，雨傘數量有限，換完即止。



(特約)