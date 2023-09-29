【商場好去處】MegaBox「周年家品節暨寵物嘉年華」推出逾300項精選產品 低至1折發售

MegaBox 於9月22日至11月9日舉辦「周年家品節暨寵物嘉年華」，今年更首次推出梳化、傢俬、寢具及家電節。分階段推出店內精選激安限量優惠貨品及限定周年家品節優惠產品，低至1折發售，貨品總值逾700萬元！

產品包括：MORRIS MIA親親寵物抓布梳化24折（HK$2,999）、Serta指定喜悅床褥1折（HK$440）、Good Idea Deluxe CILIA健康DELUXE睡枕12折（HK$99）、HOME 21 Basso黑雲石開合餐檯1折（HK$699）、Pricerite Pet Bailey+Co及Good Pet Naturally指定寵物小食1折（低至HK$8.8）、BUILT-IN PRO Bosch 指定充電式吸塵機46折（HK$1,799）、MORRIS寵物床低至1折等精彩優惠於場內發售。

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MegaBox更為大家準備多個美食優惠，讓大家開心購物之餘亦可滿足口腹！由9月22日至11月9日，逢星期一至五5:00pm後惠顧食肆，可享精選優惠包括：一燒肉消費滿HK$150送Häagen-Dazs雪糕1杯、樂拉麵/熊小館消費滿指定金額送飲品/ 特飲、新斗記消費滿HK$1,000或惠顧堂食乳豬1隻，即送紅酒1支。想與朋友、同事收工後暢飲亦可以選擇：惠顧櫸居酒屋支裝清酒85折或The Salted PIG消費滿HK380即可享Tropical Punch買一送一優惠。

推出多項消費獎賞 周年家品節限定賞：賞你高達HK$2,000 IKEA禮品卡

於9月22日至11月9日期間，顧客於MegaBox購買家居佈置及用品或電子產品，即可換領IKEA 禮品卡或EMMAS 零壓護頸枕頭，多買多賞，最高賞你IKEA HK$2,000禮品卡！讓你享受佈置家居的樂趣。Mega Club會員著數賞不停！每周於家居佈置及用品或電子產品商戶累積最高消費金額之Mega Club會員，即有機會贏取按摩椅或真皮梳化，禮品總值超過14萬元！消費滿HK3,800更可以換領「teamLab共創！未來園」成人門票。無論為新居佈置或美化家居，MegaBox都可以為顧客提供最精彩的優惠及消費獎賞！

MegaBox周年誌慶 推出連串推廣活動 賞不停

適逢MegaBox 周年誌慶，MegaBox亦準備了一連串推廣活動，包括「周年誌慶大獎賞」，活動將送出逾25萬元豐富獎品，豪華大獎得主將得到WeWa 信用卡HK$38,800免找數簽賬額！此外，MegaBox於10月中旬推出「MegaBox生日福袋」換領今年以天然物料黃麻混棉製成生日福袋，設計優雅簡約，Mega Club會員可憑消費換領，內附驚喜禮品及多間商戶現金券！多項周年誌慶活動回饋顧客一直以來對MegaBox 的鼎力支持，務求與眾同樂！

MegaBox 推動夜消費 設夜市5環賞

為響應政府推動經濟計劃，MegaBox推出夜市5環賞，多項優惠刺激夜消費。於9月22日起，憑消費換領晚市美食現金券, 於平日晚市累積當 HK$150使用。駕駛人士於即日起只需憑1張於晚上8:00pm後發出之HK$100收據，即可享4小時免費泊車優惠！喜歡飯後消閒的顧客不要錯過，Mega Ice 於指定星期五晚（包括中秋節）溜冰半價。GH嘉禾MegaBox推出每晚9:00pm後及逢星期三全日2D電影票價只需HK$40！亦可以約同事朋友收工後到全港最大war game室內場地Red Zone組團打war game，人數越多，優惠越高！



（特約）