【商場好去處】Dino Park恐龍公園登陸新城市廣場　期間限定7呎高恐龍汽球打卡位

Roar！恐龍出沒注意！位於5樓戶外平台，全港首個佔地3.5萬平方呎、以恐龍為主題的大型常設綜合式兒童戶外遊樂場Dino Park恐龍公園於10月1日正式登陸新城市廣場，一眾恐龍迷可盡情投入恐龍世紀！Dino Park恐龍公園內的多元化玩樂設施適合2至12歲的小朋友盡情玩樂「放電」，亦可同時訓練臂力、眼力、平衡力及協調能力，實行寓玩樂於學習！恐龍家族登陸新城市廣場當然要隆重其事，開幕首天將舉行「ROAR 恐龍嘉年華」，特設期間限定的7呎高恐龍汽球打卡位，現場更有專人為小朋友提供恐龍造型扭波波、恐龍探險工作坊、棉花糖大放送，以及恐龍軍團大跳勁舞，與小朋友歡度開心周末。

14項玩樂設施 放電解難培養抗逆力

恐龍對兒童有著懾人的魔力，將遊戲設施融入恐龍造型中更會讓小朋友產生不可抗拒的吸引力！新城市廣場Dino Park恐龍公園乃參考美國兒科醫學會就兒童對恐龍喜愛的原因而產生設計概念，藉著園區的色彩度、設施探索及玩樂程度，讓兒童可於玩樂中認識自己，發掘潛能。園區以鮮艷的藍色、綠色及橙色貫穿，令虛幻的恐龍國度變得充滿活力和繽紛，更能吸引及提升孩童們的注意力及投入感。而Dino Park恐龍公園內的遊樂設施，亦有助推動兒童的本體覺及前庭覺發展，在挑戰遊樂設施時，兒童更可一邊動用腦筋思考，一邊提升手、眼、腳的協調能力，訓練解難能力及培養抗逆力。

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7米高「暴龍大冒險」 結集滑梯及繩網一身

Dino Park恐龍公園共設有14項玩樂設施，焦點所在必然是鎮守於入口，總長26 米、高7米集繩網、攀爬及滑梯於一身的巨型恐龍造型遊樂設備 ─「暴龍大冒險」，相信大人小朋友見到這「龐然巨物」一定忍不住嘩聲四起！小朋友可由恐龍嘴巴開始探索，挑戰4.5米高的網橋並暢玩3條不同長度及形狀的滑梯、繩網陣、吊床及平衡木等，每組設施都是針對兒童的體能、協調、平衡及觸感多方面發展而設計。



23米長「恐龍飛索」 俯瞰及飛越恐龍世紀提升膽量

Dino Park恐龍公園另一注目的遊玩項目便是全長23米、離地4米高的「恐龍飛索」，喜歡追求刺激、一嘗飛翔快感的兒童，不但可體驗在空中滑翔所帶來的速度快感，更可在高處俯瞰整個恐龍公園的宏偉。Dino Park恐龍公園除配備多元化的玩樂設施，更設有感應式環保飲水機、多組大葉形的遮陽椅子，以及洗手盆等設施，讓大小朋友放電過後隨時可補充水份及休憩。

【開幕玩樂及優惠】沉浸式玩樂開心食玩買體驗

為慶祝Dino Park恐龍公園開幕，10月1日至15日（只限星期六、日及公眾假期）於Dino Park恐龍公園內亦會舉行「ROAR 恐龍嘉年華」，特設10月1日開園限定的7呎高恐龍汽球打卡位，現場更有專人為小朋友提供恐龍造型扭波波、恐龍探險工作坊、棉花糖放送等，恐龍軍團更會現身園區大跳勁舞及與大家合照。

為配合Dino Park恐龍公園開幕，新城市廣場內的商戶亦特別提供連串以恐龍為主題的體驗及優惠，當中Play Park商戶亦舉行以恐龍為主題的藝術工作坊，包括恐龍黏土木器、恐龍浮雕肌理畫、恐龍地氈針織、恐龍化石及恐龍考古工作坊等。而多間餐廳食肆亦推出恐龍主題美食或兒童優惠套餐、3期2樓的兒童玩具及服裝商戶則提供額外購物優惠，為恐龍迷帶來沉浸式恐龍食玩買體驗。

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新城市廣場更特別為大家準備了Dino Park 開幕消費優惠，於9月29日至10月15日期間，消費滿HK$1,000或以上，即可獲贈HK$200商戶電子禮券，當中包括HK$50 Play Park、HK$100兒童服飾及HK$50一田百貨電子禮券，一家大細總動員出動玩轉Dino Park恐龍公園自然少不得享盡吃喝玩樂的優惠，才不枉此行！

【為善童樂】換領慈善恐龍氣球 送暖支援社區

玩樂過後，想帶「手信」回家？新城市廣場特別設計出2款造型超萌的恐龍氣球，分別有紫色暴龍手棍氣球及可於地上行走的綠色草龍氣球，顧客只需捐款HK$30或HK$50予協康會，即可將指定的恐龍氣球帶回家。是次活動所有收益，商場將會不扣除成本全數撥捐協康會，用作幫助不同能力的兒童及青年盡展潛能，支援有需要的家庭，締造平等融和的社會。恐龍迷既可以帶住恐龍周圍去，又可藉此分享快樂，為社區送上溫暖。氣球數量有限，換完即止。

除5樓恐龍公園外，大家不要忘記10米長巨型恐龍以搶眼醒目的粉紅迷彩造型攀爬3樓中庭牆身，擺出霸氣中不失親和力的姿勢，等待大家與牠拍下最型合照！

(特約)