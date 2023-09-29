【凍齡女神】41歲蔣雅文水着騷零贅肉身段　Mandy謙虛認老：復力實在疲乏【多圖】

▲ 41歲蔣雅文晒零贅肉逆齡水著。

前英皇小花、組合3T出身的蔣雅文（Mandy），自2008年搬到移民台灣，並跟台灣丈夫一同在彼邦開始新生活。可是於2021年4月，她在社交平台貼上一張婚紗獨照，宣布與丈夫結束七年婚姻。

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逆齡水著

回復單身的Mandy過得自由自在，上周五（9月22日）踏入41歲生日，特意送了一張回港機票給自己作生日禮物，返港探親之餘順便度假。她到了西貢staycation，並在酒店泳池拍了一輯唯美水著寫真，大派福利。

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即使Mandy已年過40歲，身上依舊零贅肉，盡騷弗爆身材。向來保養得宜的她，凍齡美貌15年如一日，網民甚至讚比起當年更漂亮，散發迷人女人魅。

不過，她就自揭變老狀況認老，不但頭長白髮、體重增磅至60公斤（132磅），大腿更長橙皮紋，她寫道：

不得不承認這年紀修復力實在疲乏

偶爾（睡很飽）的時候看起來狀態好像不錯

但它就像故障的手機app經常閃退

狀態時好時時時壞（機率大概1:3） 加上前陣子進劇組工作連續熬夜

殺青後狀態直線崩壞久久無法恢復

起床照到鏡子看到自己一臉憔悴心情真的是齁…

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感觸良多

Mandy日前趁住生日感性發文，年紀愈大進入「送別」的人生課題：「這次心血來潮回港，主要是最近特別體會到，人活到一個年紀就開始進入《送別》這人生課題，很多來不及陪伴的，來不及說再見的，在我還來不及反應就稍縱即逝。」

▲ Mandy 41歲生日回港度過，特別感觸。（IG圖片）

Mandy表示短短5天已應約了8場約會，甚至一日走兩場，直言這輩子沒如此積極應約過。她又指，在街上獲陌生路人、店員祝賀，買衣服結帳拿到寫著Happy Birthday的收據，大讚香港人很有愛。

她坦言時常玩失聯，因獨立自主的個性拒人於門外：「過去偶爾在台灣覺得孤單的日子，其實只是自己親手設下的結界，把外界關心擋在門外，認為自己足夠獨立自主，但忘了多獨立的人其實也需要被鼓勵。」

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