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【夜繽紛】今日起晚上10時半後搭港鐵　八達通拍卡上車滿5次送免費車程

社會 09:38 2023/09/29

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熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

港鐵公司將於今日至11月23日推出「玩夜啲  賞你搭」活動。（資料圖片）

港鐵公司將於今日（29日）至11月23日推出「玩夜啲  賞你搭」活動，為晚上乘搭港鐵的乘客送上免費車程。乘客只需使用已連結MTR Mobile賬戶的成人八達通，在推廣期内晚上10時半或之後，於重鐵、輕鐵拍卡出閘或於港鐵巴士拍卡上車滿5次，即可獲得一次可於全日任何時間使用的免費本地車程。每位乘客於推廣期內最多可獲得4程免費本地車程。

為方便市民歡慶中秋節，港鐵所有本地鐵路綫（機場快綫及迪士尼綫除外）將於今日下午3時起逐步加強列車服務，提早行駛晚上繁忙時段班次，包括港島綫、荃灣綫、觀塘綫（調景嶺至何文田站）及將軍澳綫（北角至將軍澳站）將加密至約2分鐘一班車。

而所有鐵路綫（機場快綫、迪士尼綫及東鐵綫往返羅湖及落馬洲站除外）及7條輕鐵路綫（505，507，610，614P，615P，751 及 706 ）會於今晚通宵行駛，港鐵巴士506、K51及K54則會延長服務時間。

由今日至10月2日中秋節及國慶日假期期間，港鐵每日將於不同時段加密列車班次，額外增加總共超過900班車。

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記者：黃穎津

 

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