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【東張西望】師奶內地遊變成買豬「投資」　慘失逾60萬：我好蠢畀人呃

娛樂 10:18 2023/09/29

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《東張西望》

騙徒橫行，呃演黃金、虛擬貨幣聽得多，但竟然有欺騙設資豬？一隻豬都可以「呃身家」？究竟是一隻甚麼「古惑的豬」？

婦人翁太向《東張西望》伸冤，接受東張女神何沛珈訪問憶述，在2019年與好姊妹阿娟往內地一日遊，發現不只是去旅遊：「去到帶我去睇魚塘嗰啲，原來唔係去旅行，部車去到嗰度，純粹要我哋買豬豬。」

何沛珈問所謂的買豬，是豬肉還是買生豬？翁太竟回答不清楚：「都唔知啊！都未見過。」在單據上寫上「旺旺豬」三個字。

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苦主翁太。

入會投資墮陷阱

《東張西望》據單據印章找到該公司的網頁，當中聲稱是推廣新型農業，當中「優資食材」包括有「清遠國宴休眠雞」，更聲稱見證「中美建交」。至於形容為「珍珍豬肉」的「江西土黑豬」，聲稱自小餵飼多種珍貴藥材、飲用檢性水，因此低膽固醇。

翁太表示從內地回港後，公司相約飯局，翁太與好姊妹阿娟齊出席：「70幾圍，有個長形台、有盞燈，買幾多就行紅地，介紹回報，賠幾多錢。」當時更派一份表格選擇投資金額予翁太，當中有「分紅單增值計劃」，聲言可以18個月後獲得40%現金分紅。

聲稱見證「中美建交」的「清遠國宴休眠雞」。

結果，翁太在好姊妹慫恿與該公司CEO遊說下入會：「我相信佢（好姊妹阿娟）呢說話，買咗10萬。我投資咗60幾萬，有人民幣有港幣。個個禮拜有錢入落我戶口，期限係兩年，兩年後連本帶利取回。」

但是所謂成為會員，只有一張公司卡片及手寫的會員編號，連單據也是手寫，十分求其，而且只有一張寫明是投資「旺旺豬」。

所謂「珍珍豬肉」的「江西土黑豬」。

公司反叫投資陳皮

2019年時，翁太幾乎個個星期都收到回報，首次更有逾1萬元，翁太頭半年更收到近20萬。

可到到2021年1月21日後，再沒有收到錢，翁太說：「我好蠢，畀人呃，而家想攞返啲錢，啲錢（投資）60幾萬，畀咗你幾年，唔好話計息，而家只係想拎返嗰40幾萬，其他我唔嚟理。」

她曾上公司投訴，對方竟反叫她投資陳皮，：「（對方）﹔唔買果皮，佢就唔畀返啲錢你。」

涉事公司不肯開門。

好姊妹收介紹費

另外，原本介紹翁太買豬的好姊妹阿娟有收介紹費：「突然諗起，有次（公司）啲人叫阿娟帶啲人上嚟買。我買咗咁多錢，多少你都要負返啲責任。」

《東張西望》電話訪問阿娟，她承認有收介紹費但否認是公司員工，自稱自己也是受害者。此外，攝製隊直上公司，可是對方不肯開門。

而幸好最後，翁太表示對方承諾分四期，歸還剩餘的本金約48萬予她。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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