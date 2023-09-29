【食用安全】連鎖店雪糕疑溶完再冷藏　男童食後狂嘔求醫揭食物中毒

▲ 近日有港媽在網上分享慘痛經歷，指兒子在吃完疑似溶化後再冷藏的雪糕後食物中毒。

雪糕是不少人喜歡的甜品，但儲藏不當可致嚴重後果！近日就有港媽分享慘痛經歷，指在零售連鎖店買到疑似溶化過再雪藏的雪糕，結果4歲的兒子吃完之後瘋狂嘔吐，漏夜求醫後診斷為食物中毒。

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該名港媽周四（9月28日）在Facebook群組「飲食黑店大全（全港食店質素/價錢/服務關注組）」上發文，表示周三與友人在尖沙咀一間零售連鎖店買雪糕給4歲兒子吃。港媽指出，打開包裝時確實發現盒子「唔係咁新淨」，但當時並未在意，照樣將雪糕給予兒子食用。不料兒子在吃完雪糕後1小時內便感到不適，傍晚6時開始更嘔吐達20次之多；之後港媽半夜帶兒子到中大醫院求醫，醫生診斷為食物中毒，並表示會通知衛生署。

此外，醫生亦推測男童所吃的雪糕可能是在溶化後再冷藏，「無限loop」，因而導致被細菌污染。港媽感嘆「食個雪糕搞到小朋友咁辛苦睇醫生」，擾攘至凌晨3點，表示對事件十分憤怒，目前將涉事雪糕儲存於公司雪櫃，並呼籲網民不要到該連鎖店買雪糕。

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帖文發布後引來網民回應，有人認為涉事雪糕形狀依舊完好，不像溶化後再冷藏；亦有人認為除非將證據交予食環署人員化驗，否則難以證明是雪糕出現問題，港媽就回應指正在安排相關事宜。

將溶化雪糕再冷藏有食安風險

到底雪糕溶化後再冷藏有甚麼風險？英國阿斯頓大學生物醫學系講師Amreen Bashir曾經指出，將溶化的雪糕再冷藏有一定食安風險。她更提到2015年美國堪薩斯州托皮卡，有人進食被李斯特菌污染的雪糕後，導致5人住院，3人死亡。這個情況就是發生在雪糕從雪櫃取出解凍後，再冷藏，然後再取出食用。

她解釋，雪糕在室溫下溶化速度快，而含奶、含糖及液體狀的雪糕原料漿是李斯特菌等細菌的滋生溫床。為了避免細菌感染，她建議避免將整桶雪糕拿出去享用，應該以乾淨的匙羹舀起所需的份量後就放回雪櫃。

而根據衞生防護中心資料，感染李斯特菌的患者通常會出現發燒、頭痛，有時會出現腸胃不適的病徵，如噁心、嘔吐及腹瀉等。部分患者或會出現嚴重併發症如腦膜腦炎或敗血症。孕婦、初生嬰兒/幼兒、長者、長期病患者或免疫力較弱的人士受感染的風險較高。感染李斯特菌病的孕婦雖然大多沒有症狀或只有輕微症狀，但可能會把細菌傳給胎兒或新生嬰兒，導致胎兒流產、夭折、早產或引致新生嬰兒患上敗血症或腦膜炎。李斯特菌的潛伏期約為3至90天，病徵一般會在感染後1至2星期出現，一般需要住院及接受抗生素治療。

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責任編輯：羅嘉欣