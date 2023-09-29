【食用安全】中秋烤肉男大學生誤食1種肉　腹痛狂瀉20次險休克

▲ 中秋烤肉男大學生誤食1種肉，腹痛狂瀉20次險休克。

中秋佳節不少民眾都會與親朋好友相聚烤肉賞月，但日前台灣有一名男大學生，與同學相約烤肉慶中秋，未料因吃下過多半生不熟的肉，導致其隔日腹痛狂嘔，連瀉20多次險些休克。

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據《聯合新聞網》報道，台灣高峰診所院長高偉峰分享案例指，有一名20多歲的男大學生在中秋連假前夕與同學相約烤肉，但因人多擔心吃不到，於是搶著吃一些半生不熟的肉。結果隔日該名男學生開始出現嘔吐、腹痛等症狀，甚至一天内竟狂瀉20多次。

隨後該名男學生被緊急送到急診室，發現他的血壓下降，險些休克。經醫生檢查後，確診為急性腸胃炎，並立即為其進行藥物、電解質等治療。所幸住院治療後，男學生的病情已漸漸康復。

高偉峰醫生指出，根據以往經驗，中秋節當天晚上的急診室，出現嘔吐、腹瀉、腹痛等症狀的病患會增加2成，而中秋節後2至3天，病患更增加4至5成達到高峰。他表示，若吃進不新鮮、不乾淨、未煮熟的食物，就很有可能染上急性腸胃炎，而常見的症狀包括噁心、嘔吐、腹痛腹脹、腹瀉、發燒、食慾不振等等。

高醫生呼籲民眾在中秋佳節吃烤肉時，務必妥善保存肉品、海鮮，享用美食時一定要全熟再進食。他還提醒，若民眾不幸在中秋烤肉後罹患急性腸胃炎，且出現嚴重嘔吐症狀的話，應立即禁食，並多補充水分、電解質；若出現腹瀉不斷的症狀，則可吃一些白粥、運動飲料、白吐司，避免進食乳製品、油膩炸物、燒烤、酒等重口味食物，並切忌飲酒。

生肉風險

根據食安中心資料，生肉表面本身存在有害細菌，例如沙門氏菌或致病性大腸桿菌，這些細菌會在肉類絞碎製作漢堡時散布至整塊肉餅。因此，漢堡肉餅及碎牛肉應煮至全熟、內部溫度至少達攝氏75度，或內外均呈褐色且肉汁清澈，否則這些細菌仍可在肉餅中存活。

而根據衞生防護中心資料，未熟透的肉類及家禽會帶有沙門氏菌或大腸彎曲菌。沙門氏菌會令患者嘔吐、腹瀉及腹痛，亦有可能會導致發燒；如果未能及時接受適當治療，甚至可能出現致命的併發症，例如脫水及敗血病等。大腸彎曲菌則會引發腹痛、腹瀉、發燒等，還會伴有倦怠感、頭痛、肌肉酸痛等前期症狀，接著會出現噁心感及腹痛。

衞生防護中心處理肉類的建議：

1.食物應煮熟至中心溫度至少達攝氏75度

2.食物煮熟後，上菜前應保持於攝氏60度以上

3.食物冷盤應保持於攝氏4度或以下

4.不應置於室溫超過2小時，如超過4小時便須棄掉

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責任編輯：羅嘉欣