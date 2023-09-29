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【中秋天氣】下午天文台錄得最高氣溫33.7度　有記錄以來最熱中秋節

社會 17:59 2023/09/29

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天文台指早晚部分時間多雲，今日大致天晴局部地區有驟雨。（資料圖片）

天文台表示，高空反氣旋正為中國東南部帶來大致晴朗的天氣。同時，驟雨正影響廣東沿岸。今日大致天晴，但局部地區有驟雨。早晚部分時間多雲。本港方面，下午天文台錄得最高氣溫33.7度，是有記錄以來最熱的中秋節。

此外，位於西北太平洋的低壓區已增強為熱帶低氣壓。在下午4時，該熱帶低氣壓集結在馬尼拉以東約1,490公里，預料向西北偏西移動，時速約12公里，橫過菲律賓以東海域。

位於西北太平洋的熱帶氣旋會在未來兩三日橫過菲律賓以東海域。

天文台指，高空反氣旋會在未來一兩日為華南帶來大致晴朗的天氣，但高溫觸發的雷暴會影響該區。預料一股東北季候風會在下周初抵達廣東沿岸，該區風勢較大。此外，位於西北太平洋的廣闊低壓區會在未來數天逐漸發展，並在下周中期移向呂宋至台灣以東一帶，但其後路徑及強度存在變數。

天文台展望，周末及下周初部分時間有陽光及酷熱，亦有一兩陣驟雨。

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記者：黃穎津

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