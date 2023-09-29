【中秋天氣】天文台指早晚部分時間多雲　西北太平洋上有低壓系統發展

▲ 天文台指早晚部分時間多雲，今日大致天晴局部地區有驟雨。（資料圖片）

天文台表示，高空反氣旋正為中國東南部帶來大致晴朗的天氣。同時，驟雨正影響廣東沿岸。今日大致天晴，但局部地區有驟雨。早晚部分時間多雲。日間酷熱。吹和緩東至東北風，初時離岸風勢間中清勁。

雖然到了中秋，但天文台指，在西北太平洋上的海水仍然溫暖，部分電腦天氣模式預測下周在西北太平洋上有低壓系統發展。位於西北太平洋的熱帶氣旋會在未來兩三日橫過菲律賓以東海域。天文台會密切留意其動向。

▲ 位於西北太平洋的熱帶氣旋會在未來兩三日橫過菲律賓以東海域。

天文台指，高空反氣旋會在未來一兩日為華南帶來大致晴朗的天氣，但高溫觸發的雷暴會影響該區。預料一股東北季候風會在下周初抵達廣東沿岸，該區風勢較大。此外，位於西北太平洋的廣闊低壓區會在未來數天逐漸發展，並在下周中期移向呂宋至台灣以東一帶，但其後路徑及強度存在變數。

天文台展望，周末及下周初部分時間有陽光及酷熱，亦有一兩陣驟雨。

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記者：黃穎津