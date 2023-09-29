【甘於平淡】年收入過千萬拒「升級」生活 網紅廚師無債一身輕：錢永遠不夠

財富是否代表快樂？這是個十分值得深思的議題，不少人勞碌工作就是為了追逐無盡的物質，但大馬企業家兼網紅廚師凱魯阿明，雖然公司生產的商品參巴醬年銷售額達750萬令吉（約港幣1,253萬），但當他被問起成為百萬富翁卻沒打算「升級」生活時，他表示愛簡單平淡的生活，更直指人生沒負債就是贏家。

企業家紮努兒海卡爾近日透過個人的「X」平台直播訪問企業家兼網紅廚師凱魯阿明，問起他為已晉身百萬富翁行列，但依然選擇過簡單的生活。

這段訪問短片在網上廣傳，凱魯阿明的人生觀令許多人驚嘆︰「無可否認，當一個人有錢時，會對現狀不滿，欲望亦會增加。但我對於目前生活非常知足。」

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想睡個安穩覺

他更直言拒絕做金錢的奴隸︰「當一個人收入很高，支出也很大時，我們就會睡不著覺，因為錢永遠不夠。所以我的生活一直沒有升級 ，因為以我現在的收入，如果維持現狀我就可以睡個安穩覺。」

他續指：「但如果我有100萬收入，今天我去買了一輛70萬令吉（約港幣117萬）的跑車，那麽我接下來每個月就要還銀行幾萬令吉的車貸，到時我就會每天睡不著。」他解釋︰「我已5年沒有好好睡覺了，這些年我都很努力的工作，還清債務，現在無債一身輕。」

▲ 凱魯阿明表示怕負債睡不穩，寧願過平靜舒適的生活。

不過，他也並非完全「安樂」，因為有了新的責任，就是要好好經營生意、收入、員工等等。 凱魯阿明表示目前他還有一筆購買國產Bezza轎車的銀行貸款︰「我唯一的貸款就是這輛車，其他的都已還清了，包括我的工廠及價值幾百萬的機器，現在全是我的資產。」

工廠就是資產

凱魯阿明透露自己沒房子及豪車，那輛Bezza也是買給媽媽代步。他對於房產有自己的看法︰「大部分人認為房子是主要資產，但我的工廠可帶給我收入，況且機器債務亦還清了，這才叫資產。」

他並稱：「就算我的參巴醬生意摧毀了，或者我突然去世，我的家人還可以將我的資產出售過活。」被問到若產品和業務不再有關連時，凱魯阿明笑稱冇有怕︰ 「這工廠是一間合規格的工廠，假設整個大馬的人民都討厭我，全部人都不願意購買我的產品，工廠還是可以正常操作和運營，因為可轉型為代工廠製作其他產品出售。」

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