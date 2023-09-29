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【工業事故】圓方地下管道兩工人身亡　涉案二判負責人被控誤殺還押12月再訊

社會 11:18 2023/09/29

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圓方地下管道兩工人身亡，62歲二判負責人被控誤殺還押12月再訊。

西九龍圓方地盤日前發生工業意外，兩名工人死亡。涉案二判負責人被控1項誤殺罪，案件今（29日）於九龍城裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，控方申請押後案件，以待兩名死者的驗屍報告及等候檢視閉路電視片段等。裁判官將案件押後至12月27日再訊，被告申請保釋被拒，其間還押懲教看管。

被告沈玉權（62歲），報稱公司董事，被控1項誤殺罪。控罪指，被告於2023年9月23日與24日之間，在九龍柯士甸道西圓方金門地盤演藝綜合劇場及地庫延伸部分L2內，非法殺死男子劉浩祥及郭伙記。

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被告暫時毋須答辯，控方申請將案件押後再訊，以待法理檢驗，包括兩名死者的驗屍報告及檢驗現場證物，以及等候檢視閉路電視片段及錄取證人口供。辯方不反對押後，另有保釋申請，控方反對保釋，裁判官聽取陳詞後，拒絕保釋申請，案件押後至12月27日再訊，被告還押懲教看管。

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記者：梁錦麟

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