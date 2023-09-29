【流感高峰】5歲女童染甲流併發腦炎離世　中醫分享爸媽5個必做預防措施

▲ 香港仍處於流感高峰期，所以作為父母要多加留意！

香港仍然處於夏季流感高峰期，特別開學後，流感更加劇傳播，昨日（28日)公布的最新資料顯示一名5歲女童感染甲型H3流感後併發腦炎離世，該女童沒接種流感針。她於9月19日到聖德肋撒醫院求診，20日因病徵惡化到伊利沙伯醫院求醫並留醫兒童深切治療部，臨床診斷為甲型流感併發腦炎，情況危殆，並在翌日（21日）因病離世。

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該女童為本次夏季流感季節首宗兒童死亡個案。父母都非常緊張小朋友的健康，註冊中醫馬琦傑曾在TOPick撰文，分享父母5個必做預防措施，以減低兒童染病的風險。

馬醫師指中醫醫治流感初期，確比西醫醫治更為治本，把病毒儘快由身體排出，如透過便便。

但更始終，增加免疫力（西醫學說）即中醫叫培養自己的正氣更為重要。要知道疫苗只可抵抗數種流感病毒，而流感病毒多達100多種（甲型、乙型...更多更多），只有自己的免疫力（正氣）才有力去打敗病毒。

中醫所謂：「正氣存內，邪不可干。」

點樣培養小朋友或大人的正氣？經常聽到家長們只問要煲甚麼給小朋友食，會對身體好，但他們有沒有想過，可能平時有些生活習慣，其實會對小朋友的健康做成傷害。

1. 別碰生冷、過甜食物

小朋友「臟腑嬌嫩，形氣未充」，由以「肺、脾、腎」為不足。生冷食物容易損傷脾胃正氣，脾氣受損，會導致消化不良，胃口變差，因而身體正氣下降，易受外邪侵襲。而過甜的食物易惹痰濕，「百病多因痰作祟 」，有很多古古怪怪的病都與痰有關，痰在身體內亦會阻礙經絡氣血的循行。

2. 千萬不可凍到腳板

要知道地板的寒氣會從腳底傳入體內，因為腳底佈滿不同器官的穴位反射區，容易受陰寒之邪侵襲，令抵抗力降低。由其是小朋友腳掌皮膚嬌嫩，皮膚腠理易疏鬆，更加容易受到地板寒氣的侵襲。

3. 起床要添衣遮住膊頭和背脊

在離開暖笠笠的被窩中，皮膚毛孔若關閉不及，很易受到外邪乘機入侵。(俗稱「攝親」)，因此起床或出入溫差大的地方(如熱到流哂汗走入冷氣地方)，都要適當添上衣服，以爭取時間給身體適應和調節。

另要留意以下數點：

4. 出入人多地方，噴抗菌噴霧及回家一定要換衫及洗手

要知道一個喷嚏可以噴出數萬個病原體，如果被黏上衫上，可能我們就是傳染元兇；大人可能夠抗體打敗病元，但小朋友就未必。

5. 緊記有病症，儘快帶小朋友與可靠中醫面診，不要延誤

最後提供一個可以健脾益氣，提升免疫力的茶療：

（1-3歲的份量，G6PD蠶豆症可以使用）

(需沒任何感冒症狀方可使用)

防風（1錢）、黃耆（1錢）、太子參（1錢）、炒白朮（2銭）、炙甘草（1錢）、生薑（1片）、大棗（1粒）

用3碗水，滾15-20分鐘便可。

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責任編輯：王明芳