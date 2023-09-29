【好人好事】老婦大埔踩單車跌倒左腳骨折　發文感謝熱心市民幫忙 【附骨折處理】

▲ 老婦大埔踩單車跌倒左腳骨折，發文感謝熱心市民幫忙 。

常聽說香港「人情薄過紙」，但其實當見到有人受傷時，仍然有不少好心人願意伸出援手。一名年長的女網民，近日於社交平台分享一則好人好事，指自己早前於大埔踩單車，因所著的長裙捲入車輪，令自己連人帶車跌到地上。有數名途人見到她左腳流血，即二話不說幫忙，其中一名熱心女士更開車送女事主回家，分文不收，令她大為感動，於是發文致謝。

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女事主於Facebook群組「大埔 TAI PO」發帖致謝，並講述經過。她指事發當日於大埔買了許多生果後，便踩單車回家，惟期間「長裙跑到後輪」，不慎連人帶車倒下，左邊膝蓋更直撞地上，令她痛苦不已。當時有2男1女途人見狀，隨即主動上前幫忙，不但扶她到附近的椅子坐下，見到她右手掌、左膝不停流血，又用消毒紙巾幫她消毒。

更令人感動的是，當痛得舉步維艱的女事主，正思考如何回家之時，竟看見原本以為已離去的女途人，開車折返，並提議送她回家，令她非常感動。

這位女士又回來了！竟然開著她的車來，殷勤地幫我搬生果上車，扶我上車，車我回家！分文不收！

女事主文末再交代自己傷勢，指回到家後，發現自己的左腳有3根腳趾骨折，但已經處理，最近更再次感謝3位好心市民，尤其是開車送自己回家的女士。

3位善心人士，尤其是那位親自車我回家的女士！衷心感激！

根據醫療輔助隊資料，骨頭折斷或破裂，通常由外力所致，並有7項臨床表徵，遇到嚴重骨折傷者時，應盡量避免移動傷者，以防其傷勢惡化。

骨折7項臨床表徵

(1) 傷處劇痛及觸之痛楚。

(2) 傷肢不能活動自如。

(3) 肢體變形、歪曲或縮短。

(4) 移動時，可能感覺到有斷骨在磨擦著。

(5) 有肉眼可見或隱藏的出血，甚至出現休克。

(6) 傷者可能感到骨頭斷裂或失力。

(7) 傷處紅腫及瘀青。

處理方法

(1)除非現場有危險，否則應盡量避免移動傷者，以防其傷勢惡化。

(2)先處理窒息、出血、休克、人事不省等情況，然後才固定骨折。

(3)處理有穿破的骨折時，在傷處敷上敷料後，才可予以包紮。

(4)可利用夾板或沒受傷的軀/肢體來協助固定骨折。

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責任編輯：羅嘉欣