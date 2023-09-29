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【北上藝人】古明華內地開港式茶餐廳分店勁旺　網民點名兩名TVB藝人撈得最風山水起

娛樂 12:58 2023/09/29

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邊位TVB藝人撈得最風山水起呢？

現年59歲的「古佬」古明華，早年憑劇集《巴不得媽媽...》裡「蘇基」一角而備受注目，直至2020年離巢TVB，返內地發展的古明華除了拍劇外，去年於江門開設港式茶餐廳，又與前TVB藝人湯俊明一起擺檔賣魚蛋，在飲食界闖出一片天。

古明華茶餐廳生意極旺，更活化的廢棄工廠開設分店，吸納不少客人光顧，連中秋加國慶長假期也繼續營業。

【北上發展】古明華江門開茶記養活妻女　與湯俊明街頭擺檔吸客：一齊去闖天下

（影片截圖）

麥家琪撐場

日前，古明華在抖音上載影片，分享同樣移到內地生活的麥家琪，專程從老遠坐車前來捧場的片段，兩個老友聚舊非常愉快。

對於有朋自遠方來，他十分高興親自接待麥家琪，還帶她參觀店內的懷舊裝飾擺設。而牆上貼有四大天王劉德華、郭富城、張學友與黎明，以及王菲、王祖賢等舊相，還有唱歌、VCD、大牛龜電視、懷舊鍵盤等，很有懷舊風味。

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影片上載後，引來網民討論誰一位TVB藝人北上撈得最風山水起，問道：「三至四線的TVB明星中，誰在內地撈得最掂？」有人表示梁烈唯（現名梁競徽）及「細細粒」陳嘉佳撈得最掂，不過有人就不認識「細細粒」。

最新影片推介：炎明熹專訪

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【北上藝人】細細粒世界各地擁物業　陳嘉佳騷杭州豪宅展瘦身成果

梁競徽目前轉戰內地發展，主攻抖音拍攝吃播影片，又經常直播帶貨，活躍度極高，其微博粉絲人數擁251.1萬，人氣高企。

他曾在北京天安門參觀升旗禮，不但早於凌晨1時已在門外排隊，唱國歌時更感觸落淚。此外，他還登上萬里長城高唱《精忠報國》一圓心願，愛國行為獲網民大讚。

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而「細細粒」陳嘉佳轉到內地發展後，由演員轉型做吃主播，直播帶貨狂吸金，因而闖出名堂，其抖音帳戶擁128.8萬粉絲追蹤。

她在世界各地擁有物業，曾拍片分享位於杭州2000呎豪宅及新西蘭基督城超過10萬呎獨立花園別墅，她更大方承認自己是隱形富婆。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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