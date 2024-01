多囊性腎病進程與造影檢查

多囊性腎病(Polycystic kidney disease)是一種常見的遺傳性疾病,導致腎臟長滿許多充滿液體的囊腫(水囊),因此又稱為「泡泡腎」¹。水囊會慢慢取代大部分的腎臟組織,繼而令腎功能衰退,最終導致腎衰竭,屆時便有需要進行透析治療及等候腎臟移植¹。然而,多囊性腎病的初期病徵並不明顯,大部分患者直到30至40歲才會出現症狀¹。

泡泡腎與腎以外相關的併發症



腎科專科醫生葉逸軒指出多囊性腎病主要分為顯性及隱性遺傳,多數患者均屬顯性。假如父母其中一方罹患「顯性」多囊性腎病,下一代會有50%機率患上多囊性腎病;假如父母二人都有致病的「隱性」基因,下一代患病的機率則約25%¹,²。此外,常染色體顯性多囊性腎病還可分為第一型及第二型,第一型病例佔約85%,會有較大的腎臟體積,較多腎臟相關的併發症,患者一般在50歲之後或更早出現腎衰竭的情況,因此須要進行透析的時間相對較早³,⁴。葉醫生指高血壓是最常見的多囊腎症狀¹。



患者的腎臟會長出大小不一的水囊,水囊會逐漸變大而擠壓血管,令血壓逐漸升高⁵。部分患者更會出現腎臟相關的症狀如腎石、血尿、或腎水囊感染等⁶。但隨著病情惡化,腎臟以外的併發症亦可能出現。多囊性腎病患者的肝臟亦有機會出現水囊;高血壓會令部分病人出現心瓣倒流及其他心腦血管問題,嚴重者更可能出現血管瘤,有機會爆血管及死亡¹。



不同造影檢查各有功用



多囊性腎病的臨床檢查包括抽血、檢驗肝腎功能,並會因應情況使用相關的造影檢查⁷。葉醫生解釋造影檢查各有不同的用處,例如超聲波檢查過程簡單快捷、低入侵性,適用於初步檢查;電腦掃描(CT)能顯示腎石或流血等需要緊急處理的情況;而磁力共振掃描(MRI)的環迴數據比較準確,有助監測多囊腎的變化及查看腎臟體積,而透過分析總腎臟體積(total kidney volume),醫生能評估患者病情和決定治療方案⁸。高血壓會使腎臟受損,所以控制血壓能延緩或預防腎衰竭¹。葉醫生建議初期至中期的病人可先由改變日常生活習慣開始,減少鹽分攝取、多喝水讓身體保持水份等等,幫助保護腎功能及控制血壓¹,⁹。但葉醫生亦提醒不可飲用過量水份,要視乎腎功能進程。如有疑問,可先徵詢醫生意見。

藥物治療方面,葉醫生表示血管緊張素轉換酶抑制劑(ACE inhibitors)及血管緊張素受體拮抗劑(angiotensin receptor blockers)都是常用的控制血壓藥物,能減慢腎功能衰退的速度¹⁰;而抗利尿激素受體拮抗劑(俗稱排水劑),對病情進展較快的成年患者較為適用¹¹。根據臨床測試,排水劑有效減慢腎臟體積增長和腎功能衰退的速度¹¹。患者的情況各有不同,而適用藥物、治療成效、副作用亦有不同,因此如有任何疑問應先向主診醫生查詢。



主動接受篩查



倘若家庭成員患有慢性腎病或多囊性腎病,應考慮盡早主動接受篩查,並通知醫生有關病歷和家族病史,以便制定合適的治療方案,控制病情。此外,患者更要聽從醫生指示,進行相關的檢查,葉醫生更提醒患者切勿胡亂服用成藥。在醫療科技的進步下,透過藥物控制或延緩病情,能一定程度幫助患者提高生活素質,減低日常生活上的不便。

資訊由葉逸軒醫生提供