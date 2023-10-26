多囊性腎病進程與造影檢查
多囊性腎病(Polycystic kidney disease)是一種常見的遺傳性疾病，導致腎臟長滿許多充滿液體的囊腫(水囊)，因此又稱為「泡泡腎」¹。水囊會慢慢取代大部分的腎臟組織，繼而令腎功能衰退，最終導致腎衰竭，屆時便有需要進行透析治療及等候腎臟移植¹。然而，多囊性腎病的初期病徵並不明顯，大部分患者直到30至40歲才會出現症狀¹。
泡泡腎與腎以外相關的併發症
腎科專科醫生葉逸軒指出多囊性腎病主要分為顯性及隱性遺傳，多數患者均屬顯性。假如父母其中一方罹患「顯性」多囊性腎病，下一代會有50%機率患上多囊性腎病；假如父母二人都有致病的「隱性」基因，下一代患病的機率則約25%¹,²。此外，常染色體顯性多囊性腎病還可分為第一型及第二型，第一型病例佔約85%，會有較大的腎臟體積，較多腎臟相關的併發症，患者一般在50歲之後或更早出現腎衰竭的情況，因此須要進行透析的時間相對較早³,⁴。葉醫生指高血壓是最常見的多囊腎症狀¹。
患者的腎臟會長出大小不一的水囊，水囊會逐漸變大而擠壓血管，令血壓逐漸升高⁵。部分患者更會出現腎臟相關的症狀如腎石、血尿、或腎水囊感染等⁶。但隨著病情惡化，腎臟以外的併發症亦可能出現。多囊性腎病患者的肝臟亦有機會出現水囊；高血壓會令部分病人出現心瓣倒流及其他心腦血管問題，嚴重者更可能出現血管瘤，有機會爆血管及死亡¹。
不同造影檢查各有功用
多囊性腎病的臨床檢查包括抽血、檢驗肝腎功能，並會因應情況使用相關的造影檢查⁷。葉醫生解釋造影檢查各有不同的用處，例如超聲波檢查過程簡單快捷、低入侵性，適用於初步檢查；電腦掃描(CT)能顯示腎石或流血等需要緊急處理的情況；而磁力共振掃描(MRI)的環迴數據比較準確，有助監測多囊腎的變化及查看腎臟體積，而透過分析總腎臟體積(total kidney volume)，醫生能評估患者病情和決定治療方案⁸。高血壓會使腎臟受損，所以控制血壓能延緩或預防腎衰竭¹。葉醫生建議初期至中期的病人可先由改變日常生活習慣開始，減少鹽分攝取、多喝水讓身體保持水份等等，幫助保護腎功能及控制血壓¹,⁹。但葉醫生亦提醒不可飲用過量水份，要視乎腎功能進程。如有疑問，可先徵詢醫生意見。
藥物治療方面，葉醫生表示血管緊張素轉換酶抑制劑(ACE inhibitors)及血管緊張素受體拮抗劑(angiotensin receptor blockers)都是常用的控制血壓藥物，能減慢腎功能衰退的速度¹⁰；而抗利尿激素受體拮抗劑(俗稱排水劑)，對病情進展較快的成年患者較為適用¹¹。根據臨床測試，排水劑有效減慢腎臟體積增長和腎功能衰退的速度¹¹。患者的情況各有不同，而適用藥物、治療成效、副作用亦有不同，因此如有任何疑問應先向主診醫生查詢。
主動接受篩查
倘若家庭成員患有慢性腎病或多囊性腎病，應考慮盡早主動接受篩查，並通知醫生有關病歷和家族病史，以便制定合適的治療方案，控制病情。此外，患者更要聽從醫生指示，進行相關的檢查，葉醫生更提醒患者切勿胡亂服用成藥。在醫療科技的進步下，透過藥物控制或延緩病情，能一定程度幫助患者提高生活素質，減低日常生活上的不便。
資訊由葉逸軒醫生提供
參考資料：
1. National Kidney Foundation. Polycystic Kidney Disease. Available at https://www.kidney.org/atoz/content/polycystic#about-polycystic-kidney-disease. Accessed Aug 2023.
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https://pkdcure.org/what-is-adpkd/what-causes-adpkd/. Accessed Aug 2023.
4. Alam A, Cornec-Le Gall E, Perrone RD. What Is Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease? JAMA. 2023;329(13):1128. doi:10.1001/jama.2023.2161
5. Wüthrich RP, Kistler AD, Rodriguez D, et al. Blood Pressure Control for Polycystic Kidney Disease. In: Li X, editor. Polycystic Kidney Disease [Internet]. Brisbane (AU): Codon Publications;
2015 Nov. Chapter 5. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK373376/ doi: 10.15586/codon.pkd.2015.ch5
6. NHS. Symptoms – Autosomal dominant polycystic kidney disease. Available at
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7. NHS. Autosomal dominant polycystic kidney disease - Diagnosis. Available at
https://www.nhs.uk/conditions/autosomal-dominant-polycystic-kidney-disease-adpkd/diagnosis/. Accessed August 2023.
8. Heida JE, Gansevoort RT, Messchendorp AL, et al. Use of the Urine-to-Plasma Urea Ratio to
Predict ADPKD Progression. Clin J Am Soc Nephrol. 2021;16(2):204-212. doi:10.2215/CJN.10470620
9. PKD Charity. Diet and lifestyle in ADPKD. Available at https://pkdcharity.org.uk/adpkd/life-withadpkd/
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10. NHS. Treatment – Autosomal dominant polycystic kidney disease. Available at https://www.nhs.uk/conditions/autosomal-dominant-polycystickidney-
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11. Reiterová J, Tesař V. Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease: From Pathophysiology of Cystogenesis to Advances in the Treatment. Int J Mol Sci. 2022;23(6):3317. doi:10.3390/IJMS23063317