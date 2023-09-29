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【世界動物日】愛協辦狗狗脫單領養日　鼓勵關注唐狗推動領養信息

休閒消費 14:12 2023/09/29

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愛協10月7日誠邀各位愛狗人到場探訪「單身」唐狗，支持領養代替購買。（相片來源：愛協）

每年10月4日為「世界動物日」，提醒大眾尊重生命並愛護所有動物，並致力提高動物權益與福利。「世界動物日」於1931年正式設立，以紀念意大利傳教士聖方濟各，藉此宣揚其動物保育理念。

時至今日，「世界動物日」的發展已超越了國家、種族和宗教等界限。

藉着「世界動物日」，愛協將於10月7日舉辦「狗狗脫單領養日」活動，希望大眾關注唐狗，推動領養代替購買。

將出席活動待領養狗狗「蛋黃 」。（相片來源：愛協）

因為移民潮等種種原因，近年本港領養唐狗的人士愈來愈少。可是，愛協督察的動物拯救工作從未停止，獲救的動物數量亦有增無減，因此目前愛協狗隻領養中心飽和的情況十分嚴峻。

愛協中心現正或準備尋家的「單身」狗狗已經有超過100隻，當中有不少為成年唐狗。牠們雖然比幼犬更冷靜亦更容易訓練，成年唐狗能成功尋家的機會卻更渺少。

將出席活動待領養狗狗「Milo」。（相片來源：愛協）

是次「狗狗脫單領養日」除了身處領養部的動物，會與出席人士無障礙互動之外，還有因領養部空間不足，需要藏身暫養家庭或者中心非對外開放空間的「幕後」狗狗現身與大家見面，與一眾愛狗人士進行快閃約會，盡快脫單。

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狗狗脫單領養日

日期：10月7日（星期六）

時間：下午2時30分至4時30分

地點：愛協灣仔中心（香港灣仔運盛街5號）

登記︰免費入場，毋須登記

記者：周美好

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