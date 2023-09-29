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【幼兒搭飛機】媽媽航班上獨湊兩孩一脚踢 暖心乘客主動跟爸爸換位好心做壞事

育兒經 12:10 2023/09/29

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有加拿大女乘客，在航班上看到鄰座的媽媽1打2湊小孩，她主動向該名爸爸提出調位，沒想到換來媽媽更辛苦。

父母攜帶幼兒搭飛機絕不容易，若爸爸懶理，媽媽會更辛苦！加拿大一名女子日前乘搭飛機從美國拉斯維加斯飛往溫哥華時，看到鄰座一名媽媽獨自照顧2個孩子，於是主動提出與她的老公交換座位，豈料對方答應後，居然派了另一個孩子坐到老婆身邊，媽媽變成「1打3」湊小朋友，老公竟然懶理，讓鄰座乘客傻眼，「我沒想到他會做出這樣的事…」。

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綜合外媒報道，該名加拿大女乘客Kristine Sostar McLellan也是一名2孩媽，當時她乘坐飛機從美國拉斯維加斯返回溫哥華時，她在機上看到鄰坐的一名媽媽獨自照顧2名幼童，有點狼狽，

她抱着一個嬰兒，身旁有一個蹣跚學步的孩子。

於是Kristine主動走到前方向她的丈夫提出交換座位，結果男方答應之後，居然派了坐在一旁的另一個孩子坐到老婆身邊，該名媽媽由1打2，變成1打3，近3小時的旅程要獨自照顧3名孩子，可說完全措手不及。

Kristine強調自己並不知道該對夫妻還有一個孩子，她的老公不但沒有幫忙照顧子女，而且「很享受沒有孩子的飛行」，男方的行徑令Kristine傻眼。同時Kristine又表示，男方當時應該拒絕她的換位要求，而不時叫第三名孩子坐到媽媽身邊，加重媽媽的負擔，

我沒想到他會做出這樣的事，面對這種情況，唯一合理的選擇是說，『不，謝謝。』。

Kristine坦言，社會當中普遍存在「父母責任的不平等分配」問題，媽媽的角色很多時候都要負責家務、照顧孩子的責任，經此一事，她直言，「父母雙方都應在此方面全力以赴。」

Kristine將此經歷分享到TikTok，掀起不少網民熱議，有一名空姐表示：「我見過很多媽媽整趟飛行過程中都要照顧孩子，爸爸卻坐在一旁或不幫忙」，而其他網民也斥責該名爸爸，「如果我是那名母親，這趟航班過後，他就不是我的丈夫了」、「夫妻雙方都該負起照顧孩子的責任」；也有人說「如果這名爸爸換了座位，另外一個孩子不就獨自一人了嗎」、「也許他是家庭主夫，現在終於輪到媽媽照顧孩子，換他休息了」。

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責任編輯：王明芳

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