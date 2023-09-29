【超市情報】本周惠康萬寧7-11優惠 焦點：印尼撈麵等常溫麵買1送1
社會 12:00 2023/09/29
本周超市優惠，焦點有惠康指定常溫麵包括印尼撈麵、日清兵衛豆皮烏冬等，買1送1；利川各款湯圓，$25.9/3包，平均$8.64/包。萬寧個人護理產品買3件滿$99，送洗潔精500毫升2支裝。7-Eleven 各款Häagen-Dazs雪糕批（日本版除外）$118／6盒。
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惠康優惠：
優惠期: 29/9/2023 – 5/10/2023
- 指定雀巢雪條，$69.9/3盒，平均$23.3/盒
- 指定常溫麵，買1送1
- 利川各款湯圓，$25.9/3包，平均$8.64/包
- 可口可樂／芬達／玉泉／雪碧 各款8罐裝汽水／梳打水，$50/2盒，平均$25/盒
- 買任何食米2-5公斤2包，額外95折
- Meadows Home 各款抽取式面紙4/5包裝，$23/袋，買1送1
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萬寧優惠：
優惠期：29/9/2023 - 5/10/2023
多款精選產品現正進行優惠：
- 個人護理產品買3件滿$99，送AXE 護膚檸檬洗潔精(泵+補) DINDONG 特別版 500毫升2支裝
- 指定染髮產品買第2件半價，買滿$128送AWAWA泡泡抗菌除蟎洗衣珠10粒裝
- 指定頭髮護理產品買第2件半價，買滿$128送AWAWA泡泡抗菌除蟎洗衣珠10粒裝
- 指定沐浴產品買1送1
- 指定女性衛生護理產品買1送1
- 指定適齒美螺旋潔淨標準頭/超細頭牙刷3支裝 買1 送1
- 指定沐浴產品買第2件半價
- 指定ON: THE BODY沐浴產品買2送1，買滿$99送Saffron 衣物柔順劑1公升 (粉紅佳節)，買滿$119再送 $15 供應商優惠券
- 指定護膚產品買第2件半價
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7-Eleven優惠：
- 【$8.5／件】健達朱古力4條裝／健達繽紛樂2條裝（各款）（優惠期：27/9/2023 – 3/10/2023）
- 【$7／罐】喜力啤酒500毫升大罐裝（優惠期：27/9/2023 – 3/10/2023）
- 【$8／支】可口可樂（原味／無糖／加系）／雪碧（原味／無糖青檸味）／芬達橙味汽水／玉泉忌廉梳打／玉泉+C有汽檸檬味汽水500毫升／玉泉青檸味有氣水／梳打水410毫升（優惠期：27/9/2023 – 3/10/2023）
- 【$118／6盒】Häagen-Dazs雪糕批（各款，不包括日本版）（優惠期：29/9/2023 – 3/10/2023，另於29/9/2023 – 1/10/2023期間享額外9折，折實價$106.2／6盒）
- 【$58／8件】雀巢雪糕杯／鳳仙／旺寶／牛奶樂／雪米糍（各款）（優惠期：29/9/2023 – 3/10/2023）
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責任編輯：陳麗娜