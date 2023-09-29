【KO失眠】晚上吃即食麵易致失眠　營養師列6大超NG宵夜

▲ 晚上吃即食麵易致失眠，營養師列6大超NG宵夜。

現代人常有失眠困擾，據統計台灣約有400萬人有睡眠品質問題，長期可對身心靈健康構成影響。台灣營養師王證瑋分享，部分營養素可導致人體睡眠變差，不宜進食太多。

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據Facebook專頁「營養小當家_阿罐營養師」，台灣營養師王證瑋分享「影響睡眠品質的6種食物」，當中包括港人最愛吃的宵夜之一——「即食麵」：

1. 咖啡因食物：

王證瑋指出，咖啡因是一種使中樞神經興奮的物質，可維持清醒及精神旺盛，但咖啡因攝取過多時，容易產生「咖啡循環」，讓睡眠品質下降及精神不濟的狀況發生，另外睡前6小時食用咖啡因產品，可致不易入睡。

2. 辛辣食物：

辛辣食物可造成胃食道逆流、消化不良等腸胃不適問題，且辛辣食物容易使體溫短暫時間上升，有研究顯示，體溫升高與睡眠障礙有關。

3. 含糖食物：

有多項研究指出，睡前攝取精緻碳水化合物、精緻糖等食物，容易使體內賀爾蒙不穩定，間接影響睡眠品質，導致入睡困難。

4. 高脂肪食物：

脂肪屬消化較慢的食物，若睡前食用較多高脂食物，可造成消化不良、腸胃脹氣等不適問題，影響入睡。

5. 加工食品：

根據研究指出，速食餐、即食麵、零食等含有大量精緻澱粉、糖分及脂肪，都可造成睡眠品質下降以及入睡困難，更會致肥。

6. 酒精：

雖說酒精能幫助入睡，但根據研究發現，血液中酒精濃度下降時會干擾夜間睡眠品質，並有中斷睡眠的機率，同時縮短整體睡眠時間。因此睡前飲酒不宜過量，淺嚐即可。

王證瑋提醒，為了能讓休息時可以好好入眠，且睡眠狀態不受影響，他建議睡前2至6小時可避開上述食物，藉此來維持良好睡眠品質。

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責任編輯：羅嘉欣