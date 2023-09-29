  • 33°C
香港時間 : 2023929日 (週五) 14:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港漫傳奇】李志清個人書畫展水墨珍藏　久休馬榮成現身力撐

休閒消費 13:46 2023/09/29

分享：

分享：

熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

2013年封筆的馬榮成，係「床前明月光」早少少嘅時間，去睇睇另一位本地漫畫大師李志清，現已進化成水墨畫、藝術工作者的的《如詩如畫．湖月照我影：李志清書畫展》。（圖片:天地圖書）

中秋節除了夜繽紛，亦可以好似一代香港漫畫神之一、2013年封筆的馬榮成，係「床前明月光」早少少嘅時間，去睇睇另一位本地漫畫大師李志清，現已進化成水墨畫、藝術工作者的的《如詩如畫．湖月照我影：李志清書畫展》。

今次是李志清跟天地圖書合辦個人書畫展，展覽李氏多幅難得一見、值得珍藏的水墨作品，而難得是鮮有露面的馬榮成亦賞面出席昨天開幕禮儀式，逗留10多分鐘便離去。

點擊圖片放大
+2

介紹番，李志清現已成為藝術工作者，當漫畫家時曾於1991年編繪港日爆紅的漫畫《三國志》，成為首套打入日本市場香港漫畫作品。

1993年接手由馬榮成創作的《中華英雄》，被不少漫畫迷表示作為《中》第七代主筆 ，功迹就是「大師魅力再現」，難怪2013年有一個漫畫大師班「開課」，首課叫「大師漫漫談」，馬榮成同李志清雙雙成為講座嘉賓分享廿幾年創作港漫嘅心得添。

最新影片

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】炎明熹親揭兒時可怕經歷留陰影　Gigi錯過同輩玩樂時光：一定有犧牲

《如詩如畫．湖月照我影：李志清書畫展》

日期：9月28日（周四）- 10月15日（周日）

時間：10am - 8pm

地點：灣仔莊士敦道30號地庫天地圖書展覽廳

查詢：28650708

記者：黃鑑江

相關文章

【Valentino】盧瀚霆+林柏宏+李聖經型格演繹　Black Tie系列黑白配解放男女定型
11:18 2023/09/28
【Valentino】盧瀚霆+林柏宏+李聖經型格演繹　Black Tie系列黑白配解放男女定型
【我推的孩子】香港首個官方期間限定店登陸又一城　1:1角色擺設+獨家發售過百款周邊商品
18:56 2023/09/28
【我推的孩子】香港首個官方期間限定店登陸又一城　1:1角色擺設+獨家發售過百款周邊商品
【中秋活動】中秋及國慶黃金周旺人流 港九新界商場各出奇謀推動夜經濟
19:12 2023/09/28
【中秋活動】中秋及國慶黃金周旺人流 港九新界商場各出奇謀推動夜經濟

你可能感興趣

【Valentino】盧瀚霆+林柏宏+李聖經型格演繹　Black Tie系列黑白配解放男女定型
11:18 2023/09/28
【Valentino】盧瀚霆+林柏宏+李聖經型格演繹　Black Tie系列黑白配解放男女定型
【我推的孩子】香港首個官方期間限定店登陸又一城　1:1角色擺設+獨家發售過百款周邊商品
18:56 2023/09/28
【我推的孩子】香港首個官方期間限定店登陸又一城　1:1角色擺設+獨家發售過百款周邊商品
【中秋活動】中秋及國慶黃金周旺人流 港九新界商場各出奇謀推動夜經濟
19:12 2023/09/28
【中秋活動】中秋及國慶黃金周旺人流 港九新界商場各出奇謀推動夜經濟
文娛藝術 商場活動 綜藝節目 香港 中秋節 繪畫 展覽 香港夜繽紛 書展

最高瀏覽

【珍惜生命】九龍城13歲女生墮樓　昏迷送院搶救不治
【珍惜生命】九龍城13歲女生墮樓　昏迷送院搶救不治
急症室最長等候時間（09月29日 時間12:05）
急症室最長等候時間（09月29日 時間12:05）