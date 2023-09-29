【港漫傳奇】李志清個人書畫展水墨珍藏　久休馬榮成現身力撐

▲ 2013年封筆的馬榮成，係「床前明月光」早少少嘅時間，去睇睇另一位本地漫畫大師李志清，現已進化成水墨畫、藝術工作者的的《如詩如畫．湖月照我影：李志清書畫展》。（圖片:天地圖書）

中秋節除了夜繽紛，亦可以好似一代香港漫畫神之一、2013年封筆的馬榮成，係「床前明月光」早少少嘅時間，去睇睇另一位本地漫畫大師李志清，現已進化成水墨畫、藝術工作者的的《如詩如畫．湖月照我影：李志清書畫展》。

今次是李志清跟天地圖書合辦個人書畫展，展覽李氏多幅難得一見、值得珍藏的水墨作品，而難得是鮮有露面的馬榮成亦賞面出席昨天開幕禮儀式，逗留10多分鐘便離去。

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介紹番，李志清現已成為藝術工作者，當漫畫家時曾於1991年編繪港日爆紅的漫畫《三國志》，成為首套打入日本市場香港漫畫作品。

1993年接手由馬榮成創作的《中華英雄》，被不少漫畫迷表示作為《中》第七代主筆 ，功迹就是「大師魅力再現」，難怪2013年有一個漫畫大師班「開課」，首課叫「大師漫漫談」，馬榮成同李志清雙雙成為講座嘉賓分享廿幾年創作港漫嘅心得添。

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《如詩如畫．湖月照我影：李志清書畫展》

日期：9月28日（周四）- 10月15日（周日）

時間：10am - 8pm

地點：灣仔莊士敦道30號地庫天地圖書展覽廳

查詢：28650708

記者：黃鑑江