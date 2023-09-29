【樂極生悲】中秋燒烤注意2事　患者火舌入眼角膜瞬間灼傷險烤熟

▲ BBQ火花入眼致眼角膜灼傷 醫生警告 : 須留心火種，注意風向。

適逢中秋佳節，不少人可能都會趁機舉行一些戶外BBQ派對，邊賞月邊燒烤。但有眼科醫生便提醒燒烤時，必須留意火種，並注意風向，過去便曾有患者被炭火散出的火花意外灼傷眼睛，角膜瞬間泛白，相當危險。

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眼科醫師王孟祺在Facebook《王孟祺醫師-眼科最前線》分享該案例，指事發燃燒中的木炭突然爆裂，遂噴出了一些高溫的炭屑，令病人眼睛意外被灼傷。他形容病患求診時眼部的傷勢，「角膜蛋白就被『烤熟了』」，「留下一塊白色的痕」，不過慶幸灼傷程度不深，病人傷勢癒合後沒有留下疤痕。王孟祺因此再次提醒有意燒烤的民眾:

要小心火源，注意風向，別在下風處，以免火星噴飛受傷。戴上眼鏡或護目鏡多一層隔離也相對安全。

此外，王孟祺又指每年假期過後，總是有不少因長戴隱形眼鏡致眼睛不適的案例，曾有女子因配戴美瞳片，在戶外吹風，且開心狂歡徹夜未眠，期間眼睛卻突然痛得張不開眼。他為她取下鏡片檢查時，才發現她的角膜表面早已像月球表面般，坑坑疤疤的，視力嚴重模糊，角膜輪部也長滿了新生血管。他因此警告 :

秋天濕度低，若加上烤肉的煙燻和高溫很容易造成缺氧乾燥，記得不要配戴隱形眼鏡過久。

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責任編輯：羅嘉欣