魏浚笙獲法國駐香港及澳門總領事杜接見　到法國總領事官邸共賞《失約巴黎》MV

▲ Jeffrey與法國駐香港及澳門總領事杜麗緹。

魏浚笙（Jeffrey）早前強勢推出第3首個人單曲《失約巴黎》，遠赴花都拍攝的靚人靚景MV，更獲法國駐香港及澳門總領事館在其官方平台發文加持，不但以「Wonderkid」形容Jeffrey，更以中文、英文及法文寫道：「『呼吸巴黎，讓靈性長存！（雨果《孤星淚》）』。

魏浚笙在他新歌《失約巴黎》的MV裡，向「光之城」致敬。大家還沒有看的話可以留意一下，而且不妨也可以親自去『呼吸巴黎』！」

邀Jeffrey再往巴黎



除發文盛讚Jeffrey人靚聲甜外，法國駐香港及澳門總領事杜麗緹（Mme Christile DRULHE）今日（9月28日）更邀請Jeffrey到位於半山的法國總領事官邸，一同欣賞《失約巴黎》MV。期間杜女士不時點頭讚好，對Jeffrey的音樂作品均表示肯定，令Jeffrey樂不可支。

之後杜麗緹女士公開分享觀後感，她說：「《失約巴黎》MV將巴黎的地標及美景呈現在香港人眼前，加上Jeffrey用心打造了一個講述年輕人追夢的故事，份外有共鳴。我知道Jeffrey是獨立歌手，自資出歌及拍MV，過程一定不容易，但他的堅持與毅力，著實令人欣賞。」

她續指：「相信今天只是我們合作的開始，並真心希望Jeffrey能再度前往巴黎，讓我們在這個世界上最浪漫的城市好好招待他。同時，我們鼓勵大家跟隨Jeffrey的足跡，無論是旅遊、升學還是作為2024年夏季奧運會的主辦城市參與體育盛事，一同去探索這個充滿魅力的城市。」

既榮幸又害羞



面對法國駐港澳總領事杜麗緹女士的擊節稱賞，Jeffrey既榮幸又害羞，更以苦練了數天的法文感謝領事的讚美，誠意十足！他說：「多謝Mme Christile DRULHE喜歡《失約巴黎》的MV，很榮幸能夠在法國領事官邸與杜女士一起觀看這個MV，這個經歷真的畢生難忘，將來可以當威水史分享給子孫聽呢，哈哈！」

他並指：「其實獨立歌手之路不行，每個讚美都是一份肯定，令我相當感動。記得在巴黎拍攝時，當地人也相當熱情，除了跟我合照外，也有送上源源不絕的鼓勵，加上當地的美景及美食，相當治癒，希望大家放假時可以到巴黎走一趟，一起呼吸巴黎！」

適逢中秋佳節臨近，Jeffrey送上印有巴黎鐵塔及《失約巴黎》四字的月餅給法國駐港澳總領事杜麗緹女士及其團隊，感謝她們的支持與鼓勵，令杜女士笑不攏嘴，這位Wonderkid認真Sweet呢！

而杜女士亦禮尚往來，為Jeffrey送上香港法國文化協會法文課程，讓他好好學習法文，並為活動畫上了完美的句點。

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