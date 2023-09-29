【環保項目】善用廚餘護花 IVE學生研提升「廚餘發電副產品」園藝堆肥成效

臨近中秋節，大家有否想過，將「做節」吃剩的廚餘物盡其用，作園藝堆肥之用？香港專業教育學院（IVE）健康及生命科學學科師生去年獲環境保護署及其承辦商委託，就廚餘發電過程中產生的副產品堆肥，研究在園藝栽種的成效。團隊發現適當應用此類堆肥，能有助改善土壤酸鹼值、透氣度和持水能力等。學生更於愉景灣試行研究成果，發現可令部分本地植物，如寬葉十萬錯和豬毛蒿生長得更茂盛和翠綠。

堆肥對園藝種植成效

合作項目始於去年11月，負責推展項目的環保署有機廢物基建組項目主任廖芷由（Stella）指，有機資源回收中心O．PARK1是香港首個將廚餘轉為電能的有機資源回收中心，O．PARK1每日可處理200公噸廚餘用作發電，在發電的厭氧分解過程中會產生的殘餘物，可轉化成為堆肥，平均每100噸廚餘會生產約5至6噸副產品堆肥。這些堆肥現時主要用於O·PARK1內種植，亦會提供予政府部門、園藝公司及本地農民作園林綠化及農業用途。

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IVE團隊遂利用O·PARK1提供的40多公斤堆肥，嘗試以不同比例混合O·PARK1堆肥及其他本地常用的栽種泥土，如黃花沙和茸草（Peat Moss）等。IVE（沙田）健康及生命科學系講師黃珮欣（Carmen）表示：「團隊運用不同比例的堆肥，於IVE（沙田）的智能農莊中，栽種四種本港市區常見植物，包括大紅花、大葉龍船花、金連翹及桂花約一個月，再透過各項土壤檢測實驗，分析不同土壤和比例對植物生長速度和情況的影響。」

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O·PARK1堆肥優點多

團隊先後採集約50個泥土樣本對比種植前後的土壤變化，使用土壤檢測試劑、土壤持水測試及酸鹼度檢測等實驗分析樣本數據。團隊成員、IVE保育及樹木管理高級文憑畢業生魏凱德（Andy）指：「O．PARK1堆肥對植物生長有正面效果，透過肉眼觀察實驗過程，我們更發現大紅花的生長亦相對更茂盛。」根據研究結果，IVE團隊向環保署提出兩項建議，以便更有效使用O．PARK1堆肥，包括將O．PARK1堆肥與黃花沙按2:8比例混合使用；以及建議採用追肥（Top Dressing）的方法，即是在施肥時圍繞植物根部的滴水線上直接施肥。

本港有不少屋苑已加入可持續發展的管理方針，推動住戶實踐環保生活，愉景灣便是支持IVE這個研究項目的社區之一。VTC學生鄭裕強（Dennis），透過VTC Earn & Learn職學計劃（樹藝管理業），獲香港興業聘任為園藝助理，現於愉景灣協助園藝和園境管理的工作。

愉景灣實踐初步應用

由今年5月開始，Dennis和同事在愉景灣應用IVE的O．PARK1堆肥研究建議，栽種了寬葉十萬錯、豬毛蒿和假杜鵑三款植物。結果顯示，O．PARK1堆肥可令植物生長情況更理想，如豬毛篙的枝葉變得更茂盛和翠綠。

Dennis說：「愉景灣早於十年前已推行廚餘回收計劃，更於2021年開始擴大計劃，並將收集到的廚餘送往O．PARK1轉廢為電力。愉景灣亦透過社區活動，將O．PARK1堆肥回贈予參與環保署廚餘回收計劃的愉景灣居民，讓他們明白廚餘可循環再造，創造再生價值。」

研究肯定堆肥價值

O．PARK1堆肥是利用廚餘發電期間產生的副產品，相比起化學肥料更環保，IVE的研究更肯定其正面的種植效果。環保署及承辦商從研究中了解到O．PARK1堆肥在園景及樹木管理上的使用特性及方法，他們將透過研討會、工作坊等向政府部門、園藝公司、物管公司和公眾推廣這些堆肥的適用性及優點。

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