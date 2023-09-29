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【打擊走私】海關偵破6宗海路走私案　檢價值約1億元貨物

社會 12:48 2023/09/29

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海關偵破6宗海路走私案，檢價值約1億元貨物。（曾秋文攝）

海關偵破用遠洋船和內河船走私案件。海關有組織罪案調查科署理監督呂少輝表示，上月開始進行代號「破浪」行動，偵破6宗海路走私案件，包括4宗利用遠洋輪及2宗利用內河船的走私案，檢獲約1億元貨物。

在8月21日和9月21日，人員在一艘報稱載運膠粒準備運往上海的貨櫃中，搜出7噸懷疑受管制的瀕危魚翅、3噸凍肉、50萬件電子產品和2,000枝餐酒，總值約6,400萬元。其後在另外6個貨櫃，檢獲167板電子廢料和二手電子產品，拘捕一名40歲寄貨公司負責人。

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海關8月30日在一艘內河船中檢獲中央處理器、主機和電腦屏幕和約3,000件化妝品，拘捕50歲內河船船長。另在9月3日於另一艘內河船檢獲4,500件網路卡、鋰電池和舊電腦，拘捕一名負責裝貨和付運的54歲男子。

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記者：曾秋文

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