【高街鬼屋】前精神病院神秘遊廊解封　首度全天候免費開放參觀【多圖】

一提起高街，就立即令人聯想起「鬼屋」，這座前身是精神病院的歷史古迹，經歷了多次變遷、荒廢、重建，只剩下了立面及拱形遊廊，以及很多神秘詭異的都市傳說。

今日（29號）起這個重門深鎖的地方首次解封，讓市民能親自揭開神秘面紗，走進去感受百年古迹的韻味。

▲ 高街鬼屋曾是醫務人員宿舍及精神病院女病房，因資料不多，一直給人神秘莫測的感覺。(張頌婷攝)

以往路經「高街鬼屋」，總覺得陰森恐怖，只想低頭急急腳走快兩步，生怕有甚麼怪事發生，原來一直錯過了這座美麗的歷史建築。

位於西營盤高街2號的舊精神病院，以前曾稱作「大樓」，於1892年落成，最初是設計及建造為國家醫院人員住所，選址該處是因為遠離繁囂的皇后大道，環境清幽寧靜。

護士宿舍凋空傳怪事

當時大樓有臥室10間、起居室5間、辦公室、用膳間、工人房、浴室和洗手間等，供副院長、政府化驗師、藥劑師和歐籍護士住宿。後來更沿高街往東向上擴建，外牆同樣以花崗石飾件，配合相連原有外牆。直至1939年，國家醫院人員宿舍才改建為精神病院女病房。

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1939年至1961年間用作精神病院，相傳二戰期間這兒曾為日軍刑場，醫院前面的佐治五世公園則是亂葬崗，但沒有實證下，只淪為神秘的都市傳說。

隨著青山醫院正式啟用，大樓改為日間精神科門診部，在1971年後一度空置荒廢，更曾發生火災，引起不少鬧鬼及怪事傳聞，「高街鬼屋」因而得名。

重建保留立面走廊

在1998年大樓拆卸，並重建為西營盤社區綜合大樓，保留了極為罕有的原身花崗石立面。可惜拱形遊廊因保育關係，一直鎖上禁止進入，只供團體申請租用，電影《大迷信》及《江湖》就曾在此取景。

今天這座地標終於正式開放給公眾，早前更特別進行簡單修葺籌備，讓市民可以免費及24小時自由出入參觀。

建築有大量早期巴洛克式細節，有寛敞的拱形遊廊及粗琢的花崗岩石柱，在香港非常罕見，更難得的是它採用了本地物料興建，而且造工精準，於2015年被列為法定古迹。大樓保存的立面呈 L 形，內有寬闊的遊廊，較長的一邊面向高街，較短的一邊面向東邊街，外型宏偉壯觀。

細緻建築特色

細心一看，外牆的磨光琢石線腳、簷口、隅石、腰線精巧雅致，與厚重的粗琢花崗石塊對比鮮明。山牆及小尖塔上保留了精神病院的標誌，以帆船、海面及盾牌組成，可惜沒有專家或文獻能作出解說。

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遊廊的熟鐵欄杆扶手裝飾及紅磚牆身，配上已修復得光鮮的綠色木窗框及木製天花，似身在歐洲古建築般優雅華麗。

2樓的遊廊亦同樣開放，可沿後樓梯走在上層，格局跟樓下一樣，但遊廊更長，視野更加開揚，陣陣自然風吹來，相當舒適。而在地下亦有一個小的空間，保留了整幅紅磚牆及拱形窗框，同樣是打卡的好位置。大樓全日開放，緊記影相參觀時愛惜建築，別破壞或留下垃圾。

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西營盤歷史建築群

高街鬼屋是橫跨醫院道、東邊街和高街的西營盤醫院歷史建築群中的重要部分，包括位於對面的東邊街舊華人精神病院，兩座在建築或歷史層面上有著密不可分的關係。

▲ 西區社區中心為一級歷史建築，前身為舊贊育醫院。(張頌婷攝)

前身為東邊街美沙酮診所，為二級歷史建築，主樓為香港碩果僅存的新喬治時代建築以紅磚及拱廊建造，而且沒有經過大規模重修，更富原始美感。診所已於去年關閉，因此不能內進，只能在鐵閘外一窺外型。

大樓亦毗鄰多幢歷史建築物，包括現為戴麟趾康復中心、屬三級歷史建築的高街1號F的舊半山區警署醫院道4號、般咸道2號中華基督教會合一堂香港堂，以及屬法定古迹的堅巷2號舊病理學院等等，全部徒步可達，值得一次過遊覽。

西營盤社區綜合大樓

地址：西營盤高街2號

記者：張頌婷