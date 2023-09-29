【娛圈孝順女】黎姿與家人同遊澳門慶中秋　甘願退出幕前照顧家庭

▲ 黎姿真係好錫家人！

今日（9月29日）是中秋節，黎姿在社交網分享與家人同遊澳門慶中秋的照片，並發文表示回想小時候中秋節的點滴：「小時候過中秋節，爸爸媽媽都會帶我到公園，一家人聚在一起吃月餅，玩燈籠和點蠟燭，那時候的我仍然是個跳蹦蹦的女孩。現在我長大了，本想藉着佳節帶他們到各國旅行，但父母日漸年邁，長途跋涉的旅程對他們而言太勞累了，所以今年我提早安排了短途澳門之旅和他們歡度節日，而家人亦提早為我慶祝生日，令這個旅行更具意義。」

【娛圈孝順女】黎姿照顧家庭獲讚「女超人」 三代同堂：家人相聚永遠是最溫暖

與家人同遊慶中秋

黎姿又指見到父母的燦爛笑容，感到很高興：「一家人齊齊整整，平安是福才是最快樂的。祝大家中秋節快樂，團團圓圓。」

相中可見，黎姿與父母和弟弟黎嬰開心合照，黎姿又細心推着坐着輪椅的爸爸，一家人齊齊品嘗美食，一起興奮舉V，場面溫馨。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

為家人放棄事業

其實黎姿向來出名疼錫家人，當年她的弟弟於2007年發生車禍險成植物人，黎姿毅然退出娛樂圈照顧弟弟，又接手其生意，讓他有動力活下去。

黎姿曾接受訪問說：「我會每一天、每個月，跟他報告或者是跟他研究，或者研究美容事業的事情、理念，以及同事、員工或是顧客的反應。讓他有追求生命的熱愛熱情在，那他就可以進步下去。如果他甚麼都沒有，他的人生怎麼辦呢？」

她甘願為家人放棄事業，在黎姿眼中絕不覺是犧牲：「因為家人就是家人，家人就是要擁抱在一起的，我覺得沒有甚麼付出犧牲，沒有這個感覺。」

▲ 黎姿專心打理美容生意。

家人永遠在首位

黎姿承認有時候會很累，但在照顧他們的過程中，令她也很享受，她說：「因為家人在我身邊是很重要，可能由細至大，都習慣了吧。你問我有沒有想過自己的事情，可能我的事情我就是保衛家庭的人。」

至於從黎姿的社交網中不時看見她與家人的合照，正如她而言，最重要「一家人齊齊整整」。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

最新影片推介：炎明熹專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R