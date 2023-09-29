【尖子透視】走路不便樂觀追尋IT夢 中大男生：18歲後不曾向家人要分毫

▲ Bosco分享自己過關斬將的「遊戲」人生。

「做人如果沒有夢想，跟鹹魚有甚麼分別！」這句經典電影台詞，相信你有所耳聞。這次故事的主人公，領展大學生獎學金得主朱銘江（Bosco），用自身努力，實現了這句話的進階版：「人有夢想但不執行，跟鹹魚有甚麼分別！」

現就讀香港中文大學計算機科學系的Bosco，嬰孩時期因為疾病留下後遺症，走路不如大多數人般靈活，但喜好卻和其他年紀相若的青少年無異，「休息時間喜歡玩電腦遊戲，最喜歡《泰拉瑞亞》及《魔獸世界》，因為每次在遊戲裡面對更強大的對手，都會激起我奮鬥的決心。其實，如果用遊戲比喻人生，我覺得自己的人生歷程就是曲折又有趣的遊戲，過五關斬六將，才能成功，而我樂在其中。」

「義」不容辭：銘記受過幫助 做義工回饋社會

Bosco性格文靜，甚至帶着一絲靦腆，但他的眼神卻透着堅定，「我覺得身體的不便不會限制自己的發揮。無論是在遊戲世界還是現實生活，即使角色不同，我堅信透過自身努力，就能達成任務。」

Bosco為自己設定的第一個「任務」，就是關注社會弱勢群體，「從小到大受過不少熱心人的幫助，現在我也希望幫助他人，證明自己也有能力回饋社會。印象最深是曾經參加過一個少數族裔小學生義教計劃。剛開始小朋友設有重重心防，但我相信以一顆真誠的心，定能打開對方心扉。結果有一天，她竟然願意和我手牽手下樓梯，這讓我倍感安慰，因為我們證明了所謂種族隔閡並非無法跨越的鴻溝。」

義工活動給予Bosco的不只是滿足感，更有心境上的提升，「我可以了解不同人的故事，例如單親家庭和少數族裔面對的困境。這讓我明白，雖然行動不便，但自己的生活已然非常幸福。」

18歲財政獨立不是夢

Bosco的另一項「任務」，就是要財政獨立。「我18歲之後，就沒再問家人要過一分一毫，大學學費和住宿費，都靠自己賺取。」這對全職大學生而言並非易事，因此今年9月才升讀二年級的Bosco，不但會參加實習計劃、做兼職，更透過申請獎學金來維持日常開支，

我知道領展一直着重連繫社會，亦希望獎學金得主關心社區。我抱着試一試的心態報名，能獲選為獎學金得主，我覺得自己很幸運。

如果說獎學金是意外之喜，那勞碌地平衡生活、工作和學習就是Bosco的日常。被問到會否覺得幸苦、覺得勞累時，他雲淡風輕地說：「我習慣了凡事靠自己，所以並沒有這樣的感覺。作為成年人，我應該對自己的人生負責。」

夢想成為IT人：實習累積經驗值

Bosco提到的最後一項「任務」，是確定自己的職業發展路徑，「今年夏天我有幸得到在領展實習的機會，同事們都問我為甚麼才讀完大一就實習？在我看來，越早接觸職場，就越能接觸不同行業。我在領展不但能將書本知識應用在工作中，更能探索行業真實面貌。」

9月初已回歸校園生活的Bosco亦透露，自己還有一個小目標，希望未來一年可以實現：「我想做交換生，走出香港，去不同地方，擴展視野。」或許有夢想、有目標，一條鹹魚是有可能游到其他角落、感受世界的不同。

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