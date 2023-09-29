【壽司郎之亂】慎防惡作劇重演　日本壽司郎引入1.5米熒幕模擬輸送帶

▲ 日本壽司郎近日引入1.5米熒幕，模擬迴轉壽司軌道，並支援輕觸式點餐。

日本壽司郎今年1月遭高中生惡搞，導致公司股價與形象大跌，而各分店也從2月起暫停迴轉壽司。不過壽司郎最近就推出另一種新服務，在顧客桌前擺放1.5米的大熒幕，模擬壽司在迴轉台上的模樣，而顧客更可以直接輕觸熒幕點餐，希望可透過科技兼顧安全衛生與傳統的用餐方式。

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綜合《朝日新聞》等日媒報道，壽司郎於周三（27日）開始在東京新宿西口店及大阪江坂店試行這項新措施，並預計10月開始在名古屋白燒山分店引進相關服務。分店在顧客桌前的壽司輸送帶上方架起約1.5米長、0.5米寬的電子熒幕，不同類型的壽司及店內供應食品會在熒幕中輪流移動播放，模擬原本迴轉壽司的模樣，而顧客亦可直接以觸碰熒幕的方式點餐。

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壽司郎社長新居耕平在記者會上表示，由於民眾在新冠疫情後變得更加注重衛生，適逢壽司郎創立40周年，因此決定引入電子熒幕。他指：

透過加入數位的力量，我們以全新的形式表現出迴轉壽司的樂趣。

岐阜市的壽司郎分店在今年初，曾遭一名17歲金髮高中生惡搞，用舌頭舔豉油樽和茶杯，更用沾了口水的手指抹迴轉帶上的壽司，導致母公司「FOOD & LIFE Companies」股價一度大跌。雙方在7月31日經大阪地方法院調解成功，壽司郎最終決定撤回訴訟。另外，岐阜地方檢察廳在9月1日表示，關於少年觸摸轉盤壽司等不良行為，已經按照毀損器物嫌疑將案件移交至家庭法院審理。

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責任編輯：羅嘉欣