【網絡熱話】銅鑼灣崇光外私家車擬剷行人路轉彎　大叔挺身而出逼退私家車

▲ 一名身穿藍衣的男子走到私家車前，疑正在阻止私家車繼續駛前。（Facebook 香港馬路炸彈資料庫）

趕時間亦要注意道路安全。近日網上就流傳一段影片，一輛私家車駛至銅鑼灣東角道南行至崇光百貨公司對開時，意圖駛上行人路並企圖轉出軒尼詩道東行，引起大批途人注目。

事發在昨日（28日）下午約4時，從影片中可見，該輛銀色私家車無視大批正在過路的市民駛上行人路，有在高處目擊事件的市民更驚嘆：「呢個司機......黐線架！」

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此時一名身穿藍衣的男子走到私家車前，疑正在阻止私家車繼續駛前，期間不時舉手示意私家車退後。在擾攘約1分鐘後，隨着該名男子步步進逼，該輛私家車終於倒車駛回行車線。

警方今日（29日）表示高度重視案件，並交由港島總區交通部交通調查組跟進。警員已經聯絡並確認該名司機為57歲姓王男子，將會向「危險駕駛」方向作出調查。

警方重申，危險駕駛行為嚴重危害其他道路使用者的安全。違例者一經定罪，最高刑罰為監禁3年及罰款2.5萬元。如屬首次被定罪，可被停牌至少6個月，再被定罪，則可被停牌至少2年，另外須強制修習駕駛改進課程及記違例駕駛10分。

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記者：黃穎津